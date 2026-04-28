पत्नी को ADO पंचायत संग रेस्टोरेंट में चाय पीते देख भड़का पति, जड़े थप्पड़; पीटते हुए हाईवे पर लाया
एडीओ पंचायत का विभाग की ही एक संविदा कर्मी महिला कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। अक्सर दोनों रेस्टोरेंट में जाकर चाय-कॉफी पीते थे। सोमवार की दोपहर भी दोनों कार्यालय से निकलकर राष्ट्र वंदना चौक के पास स्थित एक होटल पर चाय पीने के लिए पहुंच गए।
UP News : उत्तर प्रदेश के बागपत के राष्ट्र वंदना चौक के पास स्थित एक रेस्टोरेंट में उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब एक युवक ने अपनी पत्नी को एडीओ पंचायत के साथ चाय पीते हुए देख लिया। युवक ने रेस्टोरेंट में घुसकर एडीओ पंचायत और पत्नी की पिटाई करनी शुरू कर दी। जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई। युवक एडीओ पंचायत को पिटते हुए हाईवे पर ले आया। तभी सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। उसने युवक, उसकी पत्नी और एडीओ पंचायत को हिरासत में ले लिया और तीनों को कोतवाली ले आई। अभी तक किसी भी पक्ष ने पुलिस को घटना की तहरीर नहीं दी है।
बताया जा रहा है कि एडीओ पंचायत का विभाग की ही एक संविदा कर्मी महिला कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। अक्सर दोनों रेस्टोरेंट में जाकर चाय-कॉफी पीते है और घूमने के लिए शहर से बाहर भी जाते है। सोमवार की दोपहर भी दोनों कार्यालय से निकलकर राष्ट्र वंदना चौक के पास स्थित एक होटल पर चाय पीने के लिए पहुंच गए।
जैसे ही दोनों वहां बैठकर चाय पीने लगे, तभी अचानक से महिला का पति वहां पहुंच गया। पत्नी को एडीओ पंचायत के साथ बैठकर चाय पीते देख वह आग बबूला हो गया। इसके बाद उसने रेस्टोरेंट में ही एडीओ पंचायत और पत्नी पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। जिससे रेस्टोरेंट में अफरा-तफरी मच गई। पति का रौद्र रूप देखकर हर कोई हैरान था। डर के मारे किसी ने बीच-बचाव की कोशिश भी नहीं की। इसके बाद युवक एडीओ पंचायत को पीटते हुए दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे पर ले आया। जिससे वहां तमाशबीन लोगों की भीड़ जमा हो गई। हाईवे पर कुछ देर तक यह सब चलता रहा।
इसी बीच सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। उसने युवक, उसकी पत्नी और एडीओ पंचायत को हिरासत में ले लिया और तीनों को कोतवाली ले आई। कोतवाली में पुलिस तीनों से पूछताछ की। तीनों ने अपना-अपना पक्ष पुलिस के सामने रखा।
क्या बोली पुलिस
इस घटना के बारे में पूछे जाने पर कोतवाली प्रभारी बृजेश कुमार ने बताया कि अभी तक किसी भी पक्ष ने घटना की तहरीर नहीं दी है। वहीं, बताया जा रहा है कि युवक को विभाग के ही गुप्तचरों ने एडीओ पंचायत और महिला के संबंधों की जानकारी दी थी। सूचना मिलने पर पति ऐन उस वक्त पर रेस्टोरेंट में पहुंचा जब दोनों वहां बैठकर चाय पी रहे थे। इस घटना की इलाके में काफी चर्चा हो रही है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें