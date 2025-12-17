गर्भवती हुई पत्नी तो प्रेमिका संग फरार हुआ पति, जन्मे बच्चे को मां ने भी ठुकराया

संक्षेप: रविवार की देर रात रेलवे स्टेशन पर प्रसव पीड़ा से कराहती गर्भवती के लेकर रेलवे यात्री मित्र महिला अस्पताल पहुंचे। महिला ने एक बेटे को जन्म दिया। लेकिन प्रसव के बाद महिला ने बेटे को साथ रखने से इनकार कर दिया।अस्पतालकर्मी सकते में आ गए। नवजात को दूसरी यात्रियों से किसी तरह से दूध पिलवाया जा रहा है।

यूपी के गोरखपुर में एक शख्स अपनी पत्नी के गर्भवती होते ही प्रेमिका संग फरार हो गया। पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया लेकिन जन्म के फौरन बाद ही नवजात को लावारिस होने का दंश झेलना पड़ रहा है। मां ने भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया है। मासूम की मां महिला अस्पताल में ही भर्ती है। पिता भी जिंदा है। इसके बावजूद मासूम को माता-पिता का प्यार नहीं मिल रहा है। एसएनसीयू में भर्ती मासूम को अब चाइल्ड लाइन के हवाले करने की तैयारी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रविवार की देर रात रेलवे स्टेशन से प्रसव पीड़ा से कराहती गर्भवती के लेकर रेलवे यात्री मित्र महिला अस्पताल पहुंचे। सोमवार के तड़के महिला ने बेटे को जन्म दिया। लेकिन प्रसव के बाद महिला ने बेटे को साथ रखने से इनकार कर दिया। इसके बाद अस्पतालकर्मी सकते में आ गए। एसएनसीयू में भर्ती नवजात को दूसरी यात्रियों से किसी तरह से दूध पिलवाया जा रहा है।

गर्भवती करने के बाद पति दूसरी महिला को लेकर भागा प्रसूता ने अस्पतालकर्मियों को अपनी दास्तान भी सुनाई। महिला ने बताया कि वह बिहार के दरभंगा की रहने वाली है। दो साल पहले उसका निकाह गांव के पास के ही लड़के से हुआ। निकाह के बाद पति उसे लेकर दिल्ली आ गया और एक फैक्ट्री में काम करने लगा। नौ महीने पहले गर्भवती हुई। इस बीच पति का संबंध दिल्ली में ही एक अन्य युवती से हो गया। तीन माह पूर्व वह युवती को लेकर दिल्ली से भाग गया। जैसे तैसे दो माह दूसरों के घर पर बर्तन मांज कर गुजारे। इसके बाद फैसला किया कि प्रसव के लिए मायके दरभंगा जाएगी। इसके लिए दिल्ली से गरीब रथ एक्सप्रेस पर बैठ गई।

रेल कर्मियों ने महिला अस्पताल पहुंचाया रविवार की देर रात गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर प्रसव पीड़ा होने लगी। सहयात्रियों ने इसकी सूचना यात्री मित्र को दी। रेल कर्मियों ने उसे तुरंत महिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों की टीम ने सामान्य प्रसव कराया। सोमवार के तड़के महिला ने स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। इसके बाद वह महिला नवजात को अपने पास रखना ही नहीं चाहती है। वह उसे यहीं छोड़कर दरभंगा बिहार लौट जाना चाहती है।

बच्चे को अस्पताल में छोड़ बिहार जाना चाहती है महिला प्रसव के बाद महिला ने नवजात को स्तनपान कराने से इनकार कर दिया। स्थिति यह है कि वह मासूम को गोद में भी नहीं लेना चाहती। महिला ने कहा कि पति ने छोड़ दिया। मेरा खुद का ठिकाना नहीं है। बर्तन मांज कर कैसे इसे पालूंगी। इससे अच्छा है कि इसे अस्पताल में ही छोड़ जाती हूं। अब वह दूधमुंहे बेटे को अस्पताल में छोड़कर गांव लौटने को बेताब है। अस्पताल के कर्मचारियों ने उसे समझाने की कोशिश की पर वह नहीं तैयार हो रही है।