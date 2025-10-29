गर्भवती पत्नी को घसीटकर गन्ने के खेत में ले गया पति, बेरहमी से कत्ल के बाद सड़क किनारे रचा प्रपंच

संक्षेप: इस महिला के मायकेवालों ने आरोप लगाया है कि उसे दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। शादी के बाद से ही यह जारी था। दोनों की शादी करीब ढाई साल पहले हुई थी लेकिन उनकी बेटी को ससुराल में सुकून का एक दिन भी नसीब नहीं हुआ।

यूपी के गोंडा से एक बेरहम पति की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। इस पति ने मंगलवार की देर रात अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर डाली। इसके बाद वारदात को दुर्घटना का रुप देने के लिए पत्नी का शव सड़क किनारे रखकर खुद को भी चोटिल बताने लगा। उसकी मां ने बताया की बेटी गर्भवती थी। घटना गोंडा के नवाबगंज थाना क्षेत्र के तुलसीपुर माझा गांव की है। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ और जांच का क्रम जारी है।

गोंडा के नवाबगंज थाना क्षेत्र के तुलसीपुर माझा गांव की इस महिला के मायकेवालों ने आरोप लगाया है कि उसे दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। शादी के बाद से ही यह सिलसिला जारी था। दोनों की शादी करीब ढाई साल पहले हुई थी लेकिन उनकी बेटी को ससुराल में सुकून का एक दिन भी नसीब नहीं हुआ।

परिजनों के अनुसार मंगलवार शाम मुकेश अपनी पत्नी सुषमा को इलाज के लिए नवाबगंज लेकर गया था। रात नौ बजे के आसपास घर वापसी के दौरान गांव से तकरीबन दो किलोमीटर दूर सड़क किनारे बाइक खड़ी कर पत्नी को गन्ने के खेत में घसीट ले गया। जहां पत्नी के सिर और गले पर वार करके उसकी हत्या कर दिया।