Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newshusband drags pregnant wife into sugarcane field brutally murders her then sets up a scene on the roadside
गर्भवती पत्नी को घसीटकर गन्ने के खेत में ले गया पति, बेरहमी से कत्ल के बाद सड़क किनारे रचा प्रपंच

गर्भवती पत्नी को घसीटकर गन्ने के खेत में ले गया पति, बेरहमी से कत्ल के बाद सड़क किनारे रचा प्रपंच

संक्षेप: इस महिला के मायकेवालों ने आरोप लगाया है कि उसे दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। शादी के बाद से ही यह जारी था। दोनों की शादी करीब ढाई साल पहले हुई थी लेकिन उनकी बेटी को ससुराल में सुकून का एक दिन भी नसीब नहीं हुआ।

Wed, 29 Oct 2025 11:46 AMAjay Singh संवाददाता, गोंडा
share Share
Follow Us on

यूपी के गोंडा से एक बेरहम पति की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। इस पति ने मंगलवार की देर रात अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर डाली। इसके बाद वारदात को दुर्घटना का रुप देने के लिए पत्नी का शव सड़क किनारे रखकर खुद को भी चोटिल बताने लगा। उसकी मां ने बताया की बेटी गर्भवती थी। घटना गोंडा के नवाबगंज थाना क्षेत्र के तुलसीपुर माझा गांव की है। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ और जांच का क्रम जारी है।

गोंडा के नवाबगंज थाना क्षेत्र के तुलसीपुर माझा गांव की इस महिला के मायकेवालों ने आरोप लगाया है कि उसे दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। शादी के बाद से ही यह सिलसिला जारी था। दोनों की शादी करीब ढाई साल पहले हुई थी लेकिन उनकी बेटी को ससुराल में सुकून का एक दिन भी नसीब नहीं हुआ।

ये भी पढ़ें:उमेश पाल हत्याकांड: अतीक के बेटे उमर और अली के खिलाफ गैंगस्टर चार्जशीट दाखिल

परिजनों के अनुसार मंगलवार शाम मुकेश अपनी पत्नी सुषमा को इलाज के लिए नवाबगंज लेकर गया था। रात नौ बजे के आसपास घर वापसी के दौरान गांव से तकरीबन दो किलोमीटर दूर सड़क किनारे बाइक खड़ी कर पत्नी को गन्ने के खेत में घसीट ले गया। जहां पत्नी के सिर और गले पर वार करके उसकी हत्या कर दिया।

ये भी पढ़ें:पत्नी ने प्रेमी से कराई थी संविदाकर्मी पति की हत्या, तमंचा खरीदने को दिए थे रुपए

सुषमा के भाई और अन्य परिजन घटना के सूचना पर शव के पास पहुंचे तो माथे पर गम्भीर चोट के निशान और गले मे दाग देखकर बहन की हत्या‌ करने का आरोप लगाया। मायके वालों ने सुषमा के पति मुकेश और उसके मां, बहन और मौसा के विरूद्ध दहेज के लिए शादी के बाद से ही निरन्तर प्रताड़ित करने और पैसे की मांग और न मिलने पर एकजुट होकर हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस कुछ आरोपियों को हिरासत मे लेकर पूछताछ कर रही है। साथ ही शव को पीएम के लिए गोंडा भेज दिया है। आरोपी मुकेश की शादी ढाई साल पहले पड़ोस के रहने वाले राम टहल के बेटी सुषमा से हुई थी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News Husband Wife UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |