करवा चौथ पर पति की दिल्ली में मौत, सदमे में पत्नी ने भी दम तोड़ा, एक साथ जलीं दो चिताएं

दिल्ली के अस्पताल में इलाज करा रहे पूर्व प्रधान की करवा चौथ के दिन मौत हो गई। पति की मौत की खबर जब उसकी पत्नी को लगी तो वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने मेरठ के अस्पताल में दम तोड़ दिया। एक साथ दो मौतों से गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

बुलंदशहर/शिकारपुर, हिन्दुस्तान टीम। कहते हैं पति-पत्नी का रिश्ता सिर्फ सात फेरों का नहीं होता। मंडप के नीचे दोनों ही एक-दूसरे के साथ जीवन भर साथ जीने-मरने का वचन लेते हैं। लेकिन जब दोनों में एक इंसान भी बिछड़ जाता है तो दूसरा व्यक्ति जीवनसाथी के बिछड़ने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाता। ऐसा ही एक मामला बुलंदशहर जिले से सामने आया है। इस घटना ने हर किसी की आंख में आंसू ला दिए। दिल्ली के अस्पताल में उपचार करा रहे गांव निवासी पूर्व प्रधान ने गुरुवार सुबह दम तोड़ दिया। इसकी खबर जब उनकी पत्नी को लगी तो वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाईं और मेरठ के अस्पताल में उपचार के दौरान उन्होंने भी आखिरी सांस ली। 12 घंटे के भीतर पति-पत्नी की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। इस घटना से गांव के लोग भी बेहद गमगीन हैं।

गांव तैयबपुर निवासी 60 वर्षीय अधिवक्ता एवं पूर्व प्रधान गजेंद्र सिंह पलावत अपने पैर का उपचार कराने दिल्ली गए हुए थे। गुरुवार सुबह करीब आठ बजे अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। उनकी मौत की सूचना मिलते ही उनकी 58 वर्षीय पत्नी कुसुम देवी की हालत बिगड़ गई। कुसुम देवी को गहरा सदमा लगा। परिजन उनकी बिगड़ती हालत को देखते हुए उपचार के लिए उन्हें मेरठ के अस्पताल ले गए। वहां चिकित्सकों ने उपचार शुरू किया, लेकिन हालत में सुधार नहीं हो सका।

परिजनों पर टूटा दुखों का पहाड़ गुरुवार रात करीब साढ़े आठ बजे कुसुम देवी ने भी दम तोड़ दिया। पति-पत्नी की मौत की खबर से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। त्योहार पर पति-पत्नी की मौत से पूरा गांव स्तब्ध रह गया। गुरुवार शाम गजेंद्र सिंह पलावत का गांव में गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार हुआ। शुक्रवार को कुसुम देवी का अंतिम संस्कार पति की चिता के पास ही किया गया। उनके इकलौते पुत्र वेद चौधरी ने माता-पिता को मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।