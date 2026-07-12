मायके जाने की जिद पर गुस्साए पति ने बीवी की काटी नाक, सास ने दामाद की बहन से ऐसे ले लिया बदला
लखीमपुर में पत्नी के मायके जाने की जिद को लेकर शुरू हुआ घरेलू विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप है कि गुस्साए पति ने पत्नी की दांतों से नाक काट ली। जब मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे तो मारपीट के दौरान के दौरान उसकी की बहन की भी नाक काट दी गई।
यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के पढुआ थाना क्षेत्र के ढखेरवा गांव में पत्नी के मायके जाने की जिद को लेकर शुरू हुआ घरेलू विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप है कि गुस्साए पति ने पत्नी की पिटाई करने के बाद दांतों से उसकी नाक काट ली। घटना की जानकारी मिलने पर मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे, जहां दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई। इस दौरान दामाद की बहन की भी दांतों से नाक काट दी गई। दोनों पक्षों ने पुलिस को तहरीर दी है जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं, ये मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।
पुलिस के अनुसार, ढखेरवा गांव के रहने वाले श्रवण कुमार कश्यप और उसकी पत्नी प्रीति कश्यप के बीच मायके जाने को लेकर विवाद हुआ। आरोप है कि विवाद के दौरान श्रवण ने प्रीति पर हमला कर दांतों से उसकी नाक काट ली, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद प्रीति ने अपने मायके चचरा गांव में परिजनों को सूचना दी। इसके बाद उसके पिता बनवारी और मां श्रीदेवी ढखेरवा गांव पहुंचे। आरोप है कि यहां दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई। इस दौरान सास श्रीदेवी ने दामाद की बहन मोनी कश्यप की नाक दांतों से काट कर जख्मी कर दिया। नाक कटने से गंभीर रूप से जख्मी हुई प्रीती के मुताबिक उसकी चचेरी बहन की रविवार को शादी है, जिसमें शामिल होने के लिए वह जिद कर रही थी।
चचेरी बहन की शादी में जाना चाहती थी पत्नी
घायल प्रीति ने बताया कि उसकी चचेरी बहन की रविवार को शादी है और वह उसमें शामिल होने के लिए मायके जाना चाहती थी। इसी बात को लेकर पति से विवाद हुआ, जो हिंसक रूप ले बैठा। घटना में घायल प्रीति और मोनी दोनों का इलाज कराया गया। वहीं, पढुआ थाना प्रभारी मोहित पुंडीर ने कहना है कि दोनों पक्षों से तहरीर प्राप्त हुई है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
युवक ने प्रेमिका की मां को कुल्हाड़ी से काटा
उधर, बांदा के कोर्रही में शनिवार देर रात युवक ने प्रेमिका की मां की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। इससे पूरे गांव में सनसनी फैल गई। युवक का दूसरी समुदाय की युवती से तीन वर्ष से प्रेम संबंध चल रहा था। मां के विरोध के बावजूद दोनों ने डेढ़ वर्ष पूर्व शादी कर ली थी। युवक ने प्रेमिका को घर ले जाकर साथ रख लिया। इसके बाद वह पंजाब में मजदूरी कर परिवार चलाने लगा। लौटने के बाद वह पत्नी को लेने गया तो उसने साथ जाने से इंकार कर दिया। जबरदस्ती करने पर मां ने विरोध किया। इसी बात पर उसने कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे मां ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। प्रेमिका की तहरीर पर पुलिस ने तीन के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें