अवैध संबंध के शक में आधी रात खूनी खेल, पति ने सिलबट्टे से कुचल दिया पत्नी का सिर

प्रयागराज में अवैध संबंध के शक में एक शख्स ने सिल के बट्टे से कूंचकर पत्नी की हत्या कर दी। उधर, पुलिस ने मृतका के पिता की तहरीर पर आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं, इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मचा है।

प्रयागराज, संवाददाता। यूपी के प्रयागराज से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र के मंदर देहमाफी गांव में अवैध संबंध के शक में एक शख्स ने सिल के बट्टे से कूचकर पत्नी की हत्या कर दी। घटना गुरुवार आधी रात की है। पुलिस ने मृतका के पिता की तहरीर पर आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उधर, इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया।

कौशांबी में चरवा के शेखपुर रसूलपुर की विजमा देवी की शादी करीब 10 साल पहले मंदर देहमाफी के सुमन कुमार उर्फ भैयालाल पासी के साथ हुई थी। भैयालाल राजगीर है। दंपती के एक बेटा और दो बेटियां हैं। पुलिस के मुताबिक, भैयालाल को शक था कि उसकी पत्नी का किसी दूसरे शख्स से संबंध है। इस बात को लेकर दोनों में अक्सर झगड़ा भी होता था। गुरुवार रात भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। रात करीब दो बजे किसी वजनी चीज से विजमा के सिर और चेहरे को कूंच दिया गया, जिससे 28 वर्षीय विजमा की मौके पर ही मौत हो गई। शुक्रवार सुबह पुलिस ने घटना की जानकारी विजमा के मायके वालों को दी तो वह थाने पहुंचे।

विजमा के पिता रामभवन ने भैयालाल पर हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। विजमा के चाचा रामराज के मुताबिक तीन दिन पहले ही भैयालाल विजमा और बच्चों को लेकर ससुराल से लौटा था। उसने सिल के बट्टे से मारकर विजमा की हत्या की। रामराज ने बताया कि पुलिस ने भैयालाल को पकड़ लिया है। हालांकि, थाना प्रभारी पूरामुफ्ती शांतनु सिंह ने गिरफ्तारी की बात से इनकार किया।

सोते समय वारदात को दिया अंजाम शुक्रवार शाम विजमा देवी के शव का पोस्टमार्टम किया गया। इसके बाद मायकेवाले शव लेकर कौशांबी चले गए। सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी किसी कठोर, वजनी वस्तु से विजमा के सिर, चेहरे पर प्रहार किए गए थे। चोट इतनी घातक थी कि चेहरे की हड्डियां टूट गई थीं। विजमा के शरीर पर चोट या खरोंच के निशान नहीं पाए गए, इससे अनुमान है कि उस पर हमला सोते समय किया गया।