पति ने पार कर दीं हदें, अश्लील वीडियो बनाकर किया वायरल, आयोग अध्यक्ष के सामने रो पड़ी महिला

Dec 04, 2025 11:06 pm ISTDinesh Rathour उरई
यूपी के उरई में महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान के सामने उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक महिला अपनी दास्तान बताते-बताते फफक कर रो पड़ी। उसने कहा कि व्यापारी पति ने उसका अश्लील वीडियो वायरल किया। मारा-पीटा। लोहे के जाल में कैद करके रखा। पुलिस भी सुनवाई नहीं कर रही है। जिसे सुनकर आयोग की अध्यक्ष स्तब्ध रह गईं। उन्होंने सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है।

महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान गुरुवार को जालौन दौरे पर थीं। गुरुवार शाम को वह उरई के रानी लक्ष्मीबाई सभागार में जनसुनवाई कर रही थीं। तभी एक नवविवाहित महिला ने शिकायती पत्र दिया। इसमें उसने खुद के साथ हुए अमानवीय व्यवहार का खुलासा किया। युवती ने बताया कि उसकी शादी झांसी के मोठ कस्बे में हुई थी। शादी के तुरंत बाद से पति ने दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पति ने न सिर्फ उसे पीटा, बल्कि खाने-पीने और रोजमर्रा की जरूरतों तक पाबंदियां लगा दीं। पति के अत्याचार की इंतहा तब पार हो गई जब पति ने उसे लोहे के जाल में बंद कर दिया।

किसी तरह सूचना मिलने पर पुलिस ने हस्तक्षेप किया और उसे जाल से आजाद कराया। पति की हैवानियत यहीं खत्म नहीं हुई। उसने पत्नी का अश्लील एमएमएस वीडियो बना सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, ताकि उसका सामाजिक उत्पीड़न हो। साथ ही पति ने पत्नी के खिलाफ झूठे मुकदमें दर्ज करा दिए। इस हैरान कर देने वाली बर्बरता की कहानी सुन महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान भी चौंक गईं। उन्होंने तत्काल मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। कहा पीड़ित महिला के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमों की तुरंत समीक्षा की जाए और उन्हें खत्म किया जाए। पीड़िता के पति और उसके परिवार के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के आदेश दिए और पीड़िता को तुरंत सुरक्षा और कानूनी सहायता मुहैया कराने के निर्देश दिए गए।

