मियां-बीवी के बीच सड़क जमकर हुई मारपीट, झगड़े के बाद पति ने की खुदकुशी, पत्नी भी फांसी पर लटकी

इटावा में शादी के 2 महीने बाद ही पति-पत्नी के बीच झगड़ा हो गया। देखते ही देखते दोनों के बीच मारपीट हो गई। इस घटना से दुखी होकर पति ने पेड़ से लटककर जान दे दी। उधर, पति की मौत की खबर मिलते ही पत्नी ने भी फंदा लगा लिया। वहीं, दोनों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

UP News: यूपी के इटावा चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां शादी के 2 महीने बाद ही पति-पत्नी के बीच सरेराह झगड़ा हो गया। देखते ही देखते दोनों के बीच मारपीट हो गई। इस घटना के बाद पति ने फंसी लगाकर जान दे दी। उधर, पति की मौत की खबर मिलते ही पत्नी भी फंदे से लटक गई। गनीमत यही रही कि परिजनों ने समय रहते देख लिया और उसे अस्पताल ले गए। फिलहाल उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं मियां-बीवी के बीच मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। चर्चा है कि बाजार में पति को चकमा देकर पत्नी अपने पुरुष मित्र से मिलने चली गई थी। इसी के चलते दोनों के बीच विवाद हुआ।

जुगरामऊ के रहने वाले 26 वर्षीय अंकित पुत्र लल्लन सिंह कुशवाहा खेतीबाड़ी करता था। उसकी शादी 7 मई 2026 को बकेवर की एक लड़की से हुई। परिवारीजनों का आरोप है कि रविवार को अंकित और उसकी पत्नी शहर में कपड़े खरीदने के लिए आए थे। तभी पुराने बस स्टैंड के पास महिला का पुरुष मित्र आ गया। महिला पति को चकमा देकर उससे मिलने पहुंच गई। पति भी पीछे से पहुंच गया और तीनों के बीच विवाद हुआ।

पेड़ से फंदा लगाकर पति ने दी जान विवाद इतना बढ़ गया कि दंपति के बीच मारपीट हो गई। दोनों के परिवार पहुंच गए और समझा बुझाकर उन्हें घर ले आए। इस घटना का वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सोमवार को अंकित ने क्षुब्ध होकर गांव के बाहर पेड़ से फंदा लगाकर फांसी लगा ली। इसकी जानकारी होने पर परिजन रोते बिलखते खेत पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने छानबीन शुरू की। इधर जानकारी पर महिला ने घर में फांसी लगा ली। घर के लोगों ने समय रहते देख लिया और उसको फंदे से उतारकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया।

पति का अवैध संबंध, पत्नी का आरोप मृतक अंकित की पत्नी ने आरोप लगाया कि उसके पति के एक महिला से संबंध थे, इसी बात को लेकर विवाद हुआ था। सीओ सिटी अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि पति-पत्नी के बीच बाजार में विवाद हुआ था। इसके बाद अगले दिन पति ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली।