सुसाइड करने जा रहा, पत्नी साथ आने को तैयार नहीं हुई तो पुलिस को फोन कर मोबाइल टॉवर पर चढ़ा पति

युवक के टॉवर पर चढ़ते ही कस्बे में हड़कंप मच गया। लोगों की भारी भीड़ जुट गई। युवक को नीचे उतारने के लिए पुलिस ने उसकी पत्नी को मौके पर बुलाया। पत्नी, पति की हर बात मानने को तैयार हुई उसके बाद ही वह नीचे उतरा। पुलिस उसे थाने ले गई। इसके लिए शांतिभंग में चालान कर दिया।

Husband- Wife Story : पति की मारपीट से तंग आकर रिश्तेदारी में गई पत्नी जब साथ चलने को तैयार नहीं हुई तो युवक मंगलवार को भटहट कस्बे में खुदकुशी करने के लिए मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया। टॉवर पर चढ़ने से पहले उसने डॉयल- 112 पर सूचना दी। युवक के टॉवर पर चढ़ते ही कस्बे में हड़कंप मच गया। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। युवक को नीचे उतारने के लिए पुलिस ने उसकी पत्नी को मौके पर बुलाया। पत्नी, पति की हर बात मानने को तैयार हुई उसके बाद ही वह नीचे उतरा। पुलिस उसे थाने ले गई और दोबारा ऐसी हरकत न करे इसके लिए शांतिभंग में चालान कर दिया।

मिली जानकारी के अनुसार, सहजनवा थाना क्षेत्र के रहने वाले युवक ने मंगलवार दोपहर डायल 112 पर फोन कर बताया कि वह भटहट कस्बे में स्थित टॉवर पर चढ़कर आत्महत्या करने जा रहा है। सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंच गई। युवक की पहचान रियाजुद्दीन के रूप में हुई। उसने लगभग एक साल पहले कोर्ट मैरिज की थी। सूचना पर भटहट चौकी प्रभारी मदन मोहन मिश्र समेत अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे।

वे युवक को नीचे उतारने का प्रयास करने लगे। युवक की एक रिश्तेदार महिला ने बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। एक हफ्ते पहले भी उसने पत्नी की पिटाई की थी, जिससे नाराज होकर पत्नी रिश्तेदारी में चली गई थी। मंगलवार को युवक अपनी मां को साथ लेकर पत्नी को मनाने पहुंचा था, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद वह कस्बे में स्थित टॉवर पर चढ़ गया।

पुलिस के प्रयास के बाद एक रिश्तेदार बाइक से उसकी पत्नी को मौके पर लेकर पहुंचा। पत्नी युवक से नीचे उतरने की अपील करने लगी। युवक का कहना था कि उसकी सभी बातें मानी जाएं तभी वह नीचे उतरेगा। काफी समझाने-बुझाने के बाद वह किसी तरह नीचे उतर आया। टॉवर से उतरते ही उसने पत्नी का नाम लेते हुए कहा कि वह उसके बिना नहीं रह पाएगा।

कई लोगों के मोबाइल तोड़े टॉवर से नीचे उतरने के बाद कुछ लोग युवक की पत्नी का वीडियो बनाने लगे। इससे नाराज महिला ने वीडियो बना रहे युवकों के मोबाइल तोड़ दिए।