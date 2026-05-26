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सुसाइड करने जा रहा, पत्नी साथ आने को तैयार नहीं हुई तो पुलिस को फोन कर मोबाइल टॉवर पर चढ़ा पति

Ajay Singh संवाददाता, गोरखपुर
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युवक के टॉवर पर चढ़ते ही कस्बे में हड़कंप मच गया। लोगों की भारी भीड़ जुट गई। युवक को नीचे उतारने के लिए पुलिस ने उसकी पत्नी को मौके पर बुलाया। पत्नी, पति की हर बात मानने को तैयार हुई उसके बाद ही वह नीचे उतरा। पुलिस उसे थाने ले गई। इसके लिए शांतिभंग में चालान कर दिया।

सुसाइड करने जा रहा, पत्नी साथ आने को तैयार नहीं हुई तो पुलिस को फोन कर मोबाइल टॉवर पर चढ़ा पति

Husband- Wife Story : पति की मारपीट से तंग आकर रिश्तेदारी में गई पत्नी जब साथ चलने को तैयार नहीं हुई तो युवक मंगलवार को भटहट कस्बे में खुदकुशी करने के लिए मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया। टॉवर पर चढ़ने से पहले उसने डॉयल- 112 पर सूचना दी। युवक के टॉवर पर चढ़ते ही कस्बे में हड़कंप मच गया। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। युवक को नीचे उतारने के लिए पुलिस ने उसकी पत्नी को मौके पर बुलाया। पत्नी, पति की हर बात मानने को तैयार हुई उसके बाद ही वह नीचे उतरा। पुलिस उसे थाने ले गई और दोबारा ऐसी हरकत न करे इसके लिए शांतिभंग में चालान कर दिया।

मिली जानकारी के अनुसार, सहजनवा थाना क्षेत्र के रहने वाले युवक ने मंगलवार दोपहर डायल 112 पर फोन कर बताया कि वह भटहट कस्बे में स्थित टॉवर पर चढ़कर आत्महत्या करने जा रहा है। सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंच गई। युवक की पहचान रियाजुद्दीन के रूप में हुई। उसने लगभग एक साल पहले कोर्ट मैरिज की थी। सूचना पर भटहट चौकी प्रभारी मदन मोहन मिश्र समेत अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे।

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वे युवक को नीचे उतारने का प्रयास करने लगे। युवक की एक रिश्तेदार महिला ने बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। एक हफ्ते पहले भी उसने पत्नी की पिटाई की थी, जिससे नाराज होकर पत्नी रिश्तेदारी में चली गई थी। मंगलवार को युवक अपनी मां को साथ लेकर पत्नी को मनाने पहुंचा था, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद वह कस्बे में स्थित टॉवर पर चढ़ गया।

पुलिस के प्रयास के बाद एक रिश्तेदार बाइक से उसकी पत्नी को मौके पर लेकर पहुंचा। पत्नी युवक से नीचे उतरने की अपील करने लगी। युवक का कहना था कि उसकी सभी बातें मानी जाएं तभी वह नीचे उतरेगा। काफी समझाने-बुझाने के बाद वह किसी तरह नीचे उतर आया। टॉवर से उतरते ही उसने पत्नी का नाम लेते हुए कहा कि वह उसके बिना नहीं रह पाएगा।

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कई लोगों के मोबाइल तोड़े

टॉवर से नीचे उतरने के बाद कुछ लोग युवक की पत्नी का वीडियो बनाने लगे। इससे नाराज महिला ने वीडियो बना रहे युवकों के मोबाइल तोड़ दिए।

युवक ने लिखा था सुसाइड नोट

युवक ने टॉवर पर चढ़ने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा था। उसने रिश्तेदारों पर पत्नी को उससे अलग करने का आरोप लगाया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। पुलिस उसे थाने ले गई और शांतिभंग में चालान कर दिया।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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