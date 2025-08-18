प्रेमी के साथ रंगरेलियां मनाते 3 बच्चों की मां को पति ने रंगे हाथ पकड़ा, फिर जो किया उससे दंग रह गए सब

गांव में चोर-चोर का शोर मचा। इसी दौरान मौका देखकर प्रेमी घर में घुस गया। वह तीन बच्चों की मां के साथ रंगरेलियां मनाने लगा। इस दौरान महिला का पति चोरों के डर से छत पर पहरा दे रहा था। उसे कुछ शक हुआ तो वह नीचे कमरे में पहुंचा तो देखा कि उसकी पत्नी एक युवक के साथ आपत्तिजनक हालत में थी।

यूपी के मुरादाबाद से पति-पत्नी और पत्नी के प्रेमी के बीच का हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है। पति ने अपनी पत्नी को प्रेमी के साथ रंगरेलियां मनाते रंगे हाथ पकड़ लिया था। इसके बाद पति ने जो फैसला लिया और उस पर अमल कर दिया उससे हर कोई दंग रह गया। पति ने प्रेमी और अपने पति का निकाह करा दिया। हालांकि इससे पहले प्रेमी के साथ परिवारवालों ने मारपीट भी की थी।

मामला मुरादाबाद के तहसील क्षेत्र के एक गांव का है। मिली जानकारी के अनुसार रविवार को एक युवक तीन बच्चों की मां के साथ उसके घर में ही रंगरेलियां मनाते पकड़ा गया था। पति चोर के शोर के चलते घर की छत पर पहरा दे रहा था, उसे कुछ आहट होने पर आकर देखा तो पत्नी और उसका प्रेमी आपत्तिजनक स्थिति में थे। युवक के शोर मचाने पर परिजनों ने उसकी जमकर पिटाई की। बाद में पति ने प्रेमी और अपनी पत्नी का निकाह कराने का फैसला ले लिया।

हालांकि कहा जा रहा है कि युवक की हालत बिगड़ती देख परिवारवालों से राय-मशविरा कर पति ने ऐसा कदम उठाया। घटना का कथित वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

गांव में मचा चोर-चोर का शोर और घर में घुस गया महिला का प्रेमी गांववालों के मुताबिक तीन बच्चों की मां का दूसरे गांव के युवक के साथ लंबे समय से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। रविवार को गांव में चोर-चोर का शोर मचा। इसी का फायदा उठाकर प्रेमी घर में घुस गया। वह तीन बच्चों की मां के साथ रंगरेलियां मनाने लगा। इस दौरान महिला का पति चोरों के डर से छत पर पहरा दे रहा था। उसे कुछ शक हुआ तो वह नीचे कमरे में पहुंचा तो देखा कि उसकी पत्नी एक युवक के साथ आपत्तिजनक हालत में थी।