प्रेमिका के साथ पति को रंगे हाथ पकड़ा, पत्नी ने चप्पलों से की जमकर धुनाई

बागपत में पति की बेवफाई का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। विवाहिता जब परिजनों के साथ मेरठ रोड स्थित किराए के मकान पर पहुंची तो उसने पति को प्रेमिका के साथ रंगेहाथ पकड़ लिया। गुस्से में पत्नी ने चप्पलों से पिटाई शुरू कर दी।

Dec 10, 2025 08:16 pm ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बापगत
यूपी के बागपत में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक गांव की रहने वाली विवाहिता परिजनों के साथ शहर के मेरठ रोड स्थित एक मकान पर पहुंची तो वहां उसका पति अपनी प्रेमिका के साथ मिला। रंगेहाथ पकड़े जाने पर विवाहिता ने पति की चप्पलों से पिटाई की। आरोप है कि इसी बीच आरोपी पति ने ससुर और साले के साथ मारपीट कर दी। तभी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक और उसकी प्रेमिका को कोतवाली ले आई। पीड़िता ने पति और उसकी प्रेमिका के खिलाफ तहरीर दी है। उधर, प्रेमिका का कहना है कि युवक ने उसके साथ शादी कर रखी है।

सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती की शादी बागपत कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। विवाहिता का पति शहर की मेरठ रोड पर स्पेयर पार्ट्स की दुकान करता है। बताया जाता है कि युवक के बिहार की रहने वाली एक युवती के साथ प्रेम संबंध बन गए। इसके बाद वह और उसकी प्रेमिका किराए पर कमरा लेकर शहर में ही रहने लगे। बताया जाता है कि दिनभर युवक प्रेमिका के साथ रहता था और रात में पत्नी के पास पहुंच जाता था।

एक सप्ताह पहले पत्नी को पति पर शक हुआ, तो उसने भाई की मदद से पति का पीछा कराना शुरू कर दिया। इसके बाद विवाहिता को पति के प्रेम संबंधों का पता चल गया। बुधवार को विवाहिता अपने पिता, भाई और भाभी के साथ शहर के मेरठ रोड स्थित उस मकान पर पहुंच गई, जहां उसका पति किराए पर कमरा लेकर रह रहा था। प्रेमिका के साथ पति को देखकर पत्नी ने उस पर चप्पल बरसानी शुरू कर दी। आरोप है कि इसी बीच प्रेमिका ने युवक की पत्नी को पकड़ लिया। आरोपी ने ससुर और साले पर चाकू से हमला किया, जिसमें वे दोनों घायल हो गए। इस मामले में कार्यवाहक कोतवाली प्रभारी रामकुमार कुंतल का कहना है कि विवाहिता की तहरीर मिल गई है। जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगा।

