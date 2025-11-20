गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर रहे पति को रंगे हाथ पकड़ा, पत्नी ने लैपटॉप और होटल डिटेल से खोली पोल
यूपी के बरेली में दहेज की खातिर ससुराल वालों ने विवाहिता को प्रताड़ित और पति अपनी कंपनी में कार्यरत युवती संग प्रेम संबंधों में आ गया। इस पर महिला ने पूरे मामले का खुलासा कर पति को उसकी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करते हुए पकड़कर पूरी पोल खोल दी। इस मामले में थाना इज्जतनगर में पति समेत चार आरोपियों पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। वीर सावरकर नगर में रहने वाली महिमा गौड़ का कहना है कि उनकी शादी नवंबर 2023 में रामवाटिका कॉलोनी निवासी पीयूष अत्री से हुई थी, जो अब ग्रेटर नोएडा में रहता है।
शादी के कुछ समय बाद ही उनसे दहेज में 20 लाख रुपये लाने के लिए पीयूष अत्री, सास राजबाला, ससुर नरेंद्र अत्री और ननद मीनाक्षी दबाव बनाने लगे। कई बार उन्होंने अपनी मां से लेकर एक-दो लाख रुपये दिए और अपने खाते से भी दिए। इसी बीच उन्हें पता चला कि गौरव के अपने ऑफिस की एचआर से प्रेम संबंध हैं। नौकरी के नाम पर पति महीने में तीन बार बेंगलुरू जाता था। जब उन्होंने जानकारी की तो पता चला कि वह होटल में दो लोगों के लिए बुकिंग करता था। फिर पीयूष ने यूट्यूब शूट के लिए उदयपुर जाने की बात कही लेकिन जब उन्होंने उसका लैपटॉप चेक किया तो पता चला कि वह बेंगलुरू गया है और होटल में एक लड़की के साथ ठहरा है।
22 अगस्त को वह उस लड़की को उसके बर्थडे वाले दिन प्रपोज करने वाला है। इस पर उन्होंने होटल स्टाफ से बात की और खुद को पीयूष बहन बताकर सरप्राइज वीडियो कॉल की तो पति ने उससे न पहचानने की बात कहकर कॉल काट दी। इसके बाद उन्होंने सबूतों वाले आईपैड के साथ ससुराल छोड़ दी। इस मामले में उन्होंने थाना इज्जतनगर में पति पीयूष अत्री, सास राजबाला, ससुर नरेंद्र अत्री और ननद मीनाक्षी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।