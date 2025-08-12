husband carried his sick wife on his shoulders for 1 km in flood water to the doctor the picture went viral बाढ़ के पानी में बीमार पत्नी को 1 km कंधे पर बिठाकर डॉक्टर के पास ले गया पति, वायरल हुई तस्वीर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
husband carried his sick wife on his shoulders for 1 km in flood water to the doctor the picture went viral

बाढ़ के पानी में बीमार पत्नी को 1 km कंधे पर बिठाकर डॉक्टर के पास ले गया पति, वायरल हुई तस्वीर

जब दर्द से पत्नी चीख रही थी पति उसे अपने साथ लेकर निकला। एक किलोमीटर तक बूढ़ी गंगा में बह रहे बाढ़ के पानी में उसने पत्नी को अपने कंधे पर बैठा लिया। पति द्वारा पत्नी को सुबह-सुबह कंधे पर बैठकर ले जाते दूर स्थित एक फार्म हाउस पर देखने वालों ने तस्वीर मोबाइल में खींच ली।

Ajay Singh हिटी, गढ़मुक्तेश्वर /बृजघाटTue, 12 Aug 2025 03:04 PM
बाढ़ के पानी में बीमार पत्नी को 1 km कंधे पर बिठाकर डॉक्टर के पास ले गया पति, वायरल हुई तस्वीर

गंगा की तलहटी में बाढ़ कहर ढा रही है। इस बीच यूपी के हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर इलाके में एक फार्म हाउस पर रह रहे मजदूर को बीमार पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाने का कोई तरीका नहीं सूझा तो उसने उसे अपने कंधे पर बिठाकर करीब एक किलोमीटर की दूरी तक की। पत्नी जब दर्द से चीखने लगी तो पति उसे लेकर यूं ही चल पड़ा। पत्नी को कंधे पर बिठाए हुए उसने छाती तक आ गए पानी को पार किया और डॉक्टर के पास पहुंचा। एक पति द्वारा पत्नी को सुबह-सुबह यूं कंधे पर बैठाकर ले जाते लोगों ने देखा तो दूर से ही उनकी तस्वीर खींच ली। अब यह तस्वीर वायरल हो रही है।

चार दशक बाद गढ़ की आबादी ने गंगा का विकराल रूप देखा है। गंगा का पानी तीन दिनों से इस इलाके गांवों में घुस चुका है। हजारों हेक्टेयर जंगल जलमग्न हुआ पड़ा है। ऐसे में न जाने कितने परिवार गंगा की बाढ के पानी के बीच जीवन बिता रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि सभी गांवों में ग्रामीणों के आवागमन के लिए नावें लगा दी गई हैं लेकिन मामला नया गांव का है जो अमरोहा के गुलुलपुर से जुड़ा हुआ है और जिसके पास स्थित फार्म हाउस पर रह कर मजदूर खेती करते हैं।

अमरोहा जिले के गुलालपुर की हजारों एकड़ जमीन गंगा के इस पार हापुड़ क्षेत्र से मिली हुई है। जहां सोमवार की सुबह 6 बजे एक पति की बेबसी भरी तस्वीर सामने आई। गढ़ खादर के नयागांव इनायतपुर में रहने वाला मजदूर शिव कुमार अपनी पत्नी को कंधे पर लादकर करीब एक किलोमीटर तक बाढ़ के पानी में पैदल चलकर डॉक्टर के पास ले गया। शिव कुमार जंगल में स्थित एक कृषि फार्म पर बच्चों के साथ रहकर मजदूरी करता है। देर रात उसकी पत्नी अचानक बीमार हो गई।

सुबह होते ही वह बाढ़ के पानी से घिरे इलाके से पत्नी को कंधे पर उठाकर जैसे-तैसे डॉक्टर के पास पहुंचा। उसने पत्नी को कंधे पर बिठाकर करीब एक किलोमीटर तक की दूरी जैसे-तैसे तय की। रास्ते मे बूढ़ी गंगा नदी को पार करते समय उनकी जान का जोखिम भी था। बहरहाल नदी पार करके, पानी के रास्तों से निकलते हुए दोनों सड़क किनारे पास के नया गांव में डॉक्टर के पास पहुंचे। पत्नी का इलाज कराकर शिवकुमार दोबारा से फिर उस नदी को पार करते हुए अपने फार्म पर पहुंच गया। गरीब शिवकुमार का कहना है कि वहां कोई नाव नहीं थी। भगवंतपुर में पीतम सिंह ने बताया कि सुबह करीब 6 बजे शिवकुमार अपनी पत्नी को लेकर आया था। कोई अन्य साधन न होने के कारण वह बाढ़ के पानी में पत्नी को कंधे पर ही बिठाकर लाया था।

