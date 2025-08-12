बाढ़ के पानी में बीमार पत्नी को 1 km कंधे पर बिठाकर डॉक्टर के पास ले गया पति, वायरल हुई तस्वीर

जब दर्द से पत्नी चीख रही थी पति उसे अपने साथ लेकर निकला। एक किलोमीटर तक बूढ़ी गंगा में बह रहे बाढ़ के पानी में उसने पत्नी को अपने कंधे पर बैठा लिया। पति द्वारा पत्नी को सुबह-सुबह कंधे पर बैठकर ले जाते दूर स्थित एक फार्म हाउस पर देखने वालों ने तस्वीर मोबाइल में खींच ली।

गंगा की तलहटी में बाढ़ कहर ढा रही है। इस बीच यूपी के हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर इलाके में एक फार्म हाउस पर रह रहे मजदूर को बीमार पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाने का कोई तरीका नहीं सूझा तो उसने उसे अपने कंधे पर बिठाकर करीब एक किलोमीटर की दूरी तक की। पत्नी जब दर्द से चीखने लगी तो पति उसे लेकर यूं ही चल पड़ा। पत्नी को कंधे पर बिठाए हुए उसने छाती तक आ गए पानी को पार किया और डॉक्टर के पास पहुंचा। एक पति द्वारा पत्नी को सुबह-सुबह यूं कंधे पर बैठाकर ले जाते लोगों ने देखा तो दूर से ही उनकी तस्वीर खींच ली। अब यह तस्वीर वायरल हो रही है।

चार दशक बाद गढ़ की आबादी ने गंगा का विकराल रूप देखा है। गंगा का पानी तीन दिनों से इस इलाके गांवों में घुस चुका है। हजारों हेक्टेयर जंगल जलमग्न हुआ पड़ा है। ऐसे में न जाने कितने परिवार गंगा की बाढ के पानी के बीच जीवन बिता रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि सभी गांवों में ग्रामीणों के आवागमन के लिए नावें लगा दी गई हैं लेकिन मामला नया गांव का है जो अमरोहा के गुलुलपुर से जुड़ा हुआ है और जिसके पास स्थित फार्म हाउस पर रह कर मजदूर खेती करते हैं।

अमरोहा जिले के गुलालपुर की हजारों एकड़ जमीन गंगा के इस पार हापुड़ क्षेत्र से मिली हुई है। जहां सोमवार की सुबह 6 बजे एक पति की बेबसी भरी तस्वीर सामने आई। गढ़ खादर के नयागांव इनायतपुर में रहने वाला मजदूर शिव कुमार अपनी पत्नी को कंधे पर लादकर करीब एक किलोमीटर तक बाढ़ के पानी में पैदल चलकर डॉक्टर के पास ले गया। शिव कुमार जंगल में स्थित एक कृषि फार्म पर बच्चों के साथ रहकर मजदूरी करता है। देर रात उसकी पत्नी अचानक बीमार हो गई।