धोखे से हुई शादी तो दूसरी पत्नी को भी भरण-पोषण से मना नहीं कर सकता पति, हाई कोर्ट का आदेश
पीड़ित पत्नी ने धारा 125 के तहत भरण-पोषण की मांग की थी। मथुरा की फैमिली कोर्ट ने महिला को 6,000 रुपये प्रति माह भरण-पोषण देने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ पति ने याचिका दाखिल कर तर्क दिया कि पहली शादी के रहते दूसरी शादी कानूनी रूप से अमान्य है। धारा 125 के तहत उसकी पत्नी भरण-पोषण की हकदार नहीं है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई पुरुष अपनी पहली शादी की बात छिपाकर धोखे से दूसरी शादी करता है, तो वह कानून का फायदा उठाकर महिला को भरण-पोषण देने से मना नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद ने मथुरा फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल दो अलग-अलग आपराधिक पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। मामले के अनुसार, मोनिका उर्फ सत्यवती का विवाह 12 दिसंबर 2016 को राजस्व विभाग में लेखपाल के पद पर कार्यरत मनोज कुमार उर्फ बबलू के साथ हुआ था।
बाद में महिला को पता चला कि मनोज की पहली शादी (वर्ष 2008 में) पहले से कायम थी, जिसका आपसी सहमति से तलाक 15 नवंबर 2017 को हुआ था। यानी महिला से दूसरी शादी के वक्त पति का पहला विवाह कानूनी रूप से समाप्त नहीं हुआ था। इसके बाद पीड़ित पत्नी ने धारा 125 के तहत भरण-पोषण की मांग की थी। फैमिली कोर्ट, मथुरा ने महिला को 6,000 रुपये प्रति माह भरण-पोषण देने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ पति मनोज कुमार ने याचिका दाखिल कर तर्क दिया कि पहली शादी के रहते दूसरी शादी कानूनी रूप से अमान्य है, इसलिए धारा 125 के तहत उसकी पत्नी भरण-पोषण की हकदार नहीं है।
वहीं दूसरी ओर, पत्नी ने याचिका दाखिल कर कहा कि पति एक सरकारी कर्मचारी है और लगभग 50,000 रुपये प्रति माह कमाता है, इसलिए 6,000 रुपये की राशि बहुत कम है। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों (बादशाह बनाम सौ. उर्मिला बादशाह गोडसे और अन्य) का हवाला दिया। अदालत ने कहा कि जिस महिला को शादी के समय पति के पहले विवाह के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और जिसे धोखे में रखकर शादी की गई, उसे धारा 125 के तहत ‘पत्नी’ मानकर भरण-पोषण का अधिकार मिलेगा। कोई भी व्यक्ति अपने ही गलत आचरण का लाभ उठाकर महिला को बेसहारा नहीं छोड़ सकता। हाईकोर्ट ने पति मनोज कुमार की याचिका को खारिज करते हुए पत्नी की याचिका आंशिक रूप से स्वीकार कर ली और भरण-पोषण की राशि में बढ़ोतरी कर दी।
भरण पोषण के लिए बार-बार न लिया जाए आवेदन
बता दें कि अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया था कि भरण पोषण (मेंटेनेंस) का आदेश एक निरंतर दायित्व है। इसके लिए पत्नी को हर महीने या हर बार बकाया राशि की वसूली के लिए नया निष्पादन आवेदन दाखिल करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा था कि फैमिली कोर्टों द्वारा ऐसा करना सुप्रीम कोर्ट के स्थापित कानून के विपरीत है। न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी ने जौनपुर निवासी माला कुमारी की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए फैमिली कोर्ट, जौनपुर के छह दिसम्बर 2025 और 27 जनवरी 2026 के आदेशों को गलत ठहराया था। इसके पहले फैमिली कोर्ट ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया था कि पांच हजार रुपए जमा हो चुके हैं और मामला पूर्ण संतुष्टि के आधार पर समाप्त हो गया।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें