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आधी रात को नशे में घर आए पति फूटा पत्नी का गुस्सा, बेटों संग पीट-पीटकर मार डाला

Mar 25, 2026 02:31 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
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गोरखपुर के रामगढ़ताल थाना क्षेत्र काशीराम आवास में मंगलवार की देर रात करीब 12:30 बजे पति रमेश घर आया तो शराब के नशे में धुत था। घर आते ही वह किसी बात को लेकर पत्नी को भला-बुरा कहने लगा। पत्नी ने विरोध किया तो पति उससे उलझ गया।वह उससे गाली-गलौच करने लगा।

आधी रात को नशे में घर आए पति फूटा पत्नी का गुस्सा, बेटों संग पीट-पीटकर मार डाला

UP News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आधी रात को शराब के नशे में घर पहुंचे पति पर पत्नी का गुस्सा फूट पड़ा। तू-तू, मैं-मैं से शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी ने बेटों संग मिलकर पति की हत्या कर डाली। शराब के नशे में धुत पति को पत्नी और बेटों ने डंडे से बुरी तरह पीटा। वारदात के बाद एक बेटा मौके से फरार हो गया। जबकि पुलिस ने आरोपी पत्नी और दूसरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की जांच-पड़ताल में जुटी है।

घटना, गोरखपुर के रामगढ़ताल थाना क्षेत्र काशीराम आवास में हुई। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की देर रात करीब 12:30 बजे पति रमेश घर आया तो शराब के नशे में धुत था। घर आते ही वह किसी बात को लेकर पत्नी को भला-बुरा कहने लगा। पत्नी ने ऐतराज किया तो पति उससे उलझ गया। गाली-गलौच करने लगा। बताया जा रहा है पत्नी आए दिन पति के नशा करने, इसी हालत में घर आने और विवाद करने से तंग आ चुकी थी। माता-पिता के बीच झगड़े में बच्चे अक्सर माता के साथ रहते थे। मंगलवार की रात भी पति-पत्नी में झगड़ा हुआ तो बेटे मां के समर्थन में आ गए। रात में पति-पत्नी का झगड़ा हद से ज्यादा बढ़ गया।

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आरोप है कि झगड़े के दौरान अचानक पत्नी और बेटों ने डंडा उठा लिया और शराब के नशे में धुत शख्स को पीटना शुरू कर दिया। रमेश बुरी तरह चिल्लाने लगा लेकिन कोई उसकी मदद को आगे नहीं आया। आरोप है कि पत्नी और बेटों ने पीट-पीटकर रमेश की हत्या कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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पुलिस ने मृतक की पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। घटना के बाद से मृतक के दोनों बेटे घर से फरार हो गए थे, एक बेटे को बुधवार की सुबह पुलिस ने पकड़ लिया और दूसरे की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। एसपी सिटी निमिष पाटिल ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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