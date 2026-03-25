आधी रात को नशे में घर आए पति फूटा पत्नी का गुस्सा, बेटों संग पीट-पीटकर मार डाला

गोरखपुर के रामगढ़ताल थाना क्षेत्र काशीराम आवास में मंगलवार की देर रात करीब 12:30 बजे पति रमेश घर आया तो शराब के नशे में धुत था। घर आते ही वह किसी बात को लेकर पत्नी को भला-बुरा कहने लगा। पत्नी ने विरोध किया तो पति उससे उलझ गया।वह उससे गाली-गलौच करने लगा।

UP News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आधी रात को शराब के नशे में घर पहुंचे पति पर पत्नी का गुस्सा फूट पड़ा। तू-तू, मैं-मैं से शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी ने बेटों संग मिलकर पति की हत्या कर डाली। शराब के नशे में धुत पति को पत्नी और बेटों ने डंडे से बुरी तरह पीटा। वारदात के बाद एक बेटा मौके से फरार हो गया। जबकि पुलिस ने आरोपी पत्नी और दूसरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की जांच-पड़ताल में जुटी है।

घटना, गोरखपुर के रामगढ़ताल थाना क्षेत्र काशीराम आवास में हुई। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की देर रात करीब 12:30 बजे पति रमेश घर आया तो शराब के नशे में धुत था। घर आते ही वह किसी बात को लेकर पत्नी को भला-बुरा कहने लगा। पत्नी ने ऐतराज किया तो पति उससे उलझ गया। गाली-गलौच करने लगा। बताया जा रहा है पत्नी आए दिन पति के नशा करने, इसी हालत में घर आने और विवाद करने से तंग आ चुकी थी। माता-पिता के बीच झगड़े में बच्चे अक्सर माता के साथ रहते थे। मंगलवार की रात भी पति-पत्नी में झगड़ा हुआ तो बेटे मां के समर्थन में आ गए। रात में पति-पत्नी का झगड़ा हद से ज्यादा बढ़ गया।

आरोप है कि झगड़े के दौरान अचानक पत्नी और बेटों ने डंडा उठा लिया और शराब के नशे में धुत शख्स को पीटना शुरू कर दिया। रमेश बुरी तरह चिल्लाने लगा लेकिन कोई उसकी मदद को आगे नहीं आया। आरोप है कि पत्नी और बेटों ने पीट-पीटकर रमेश की हत्या कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।