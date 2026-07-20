साहब हमारी कल्लो रोज...पत्नी ने नहीं बनाई सूखी सब्जी तो पति ने आधी रात को बुलाई पुलिस
बदायूं में एक युवक ने शराब के नशे में एक युवक ने आधी रात को फोन करके पुलिस बुला ली। पुलिस ने जब उससे परेशानी पूछी तो उसने कहा कि मेरी पत्नी कभी सूखी सब्जी नहीं बनाती। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
Badaun News: पति-पत्नी के बीच विवाद की अक्सर खबरें सामने आती रहती हैं, कहीं शराब पीने के झगड़े होते हैं तो कहीं खाना बनाने को लेकर। ऐसा ही एक मामला यूपी के बदायूं से सामने आया है। वजीरगंज थाना क्षेत्र के गांव ब्योली के रहने वाले एक युवक ने आधी रात को जमकर हंगामा कर दिया। वह सिर्फ इस बात से गुस्सा था कि उसकी बीवी उसके लिए सूखी सब्जी नहीं बनाती। शराब के नशे में धुत युवक ने इतनी सी बात पर आधी रात को ही फोन करके पुलिस को बुला लिया। गांव में अचानक पहुंची पुलिस की गाड़ी को देखकर ग्रामीण दहशत में आ गए। एक-एक करके सभी ग्रामीण युवक के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। पुलिस ने युवक से परेशानी पूछी तो उसने कहा, साहब जे हमारी कल्लो रोज हमैं पतरी सब्जी खिलाती हैं, उसे सूखी सब्जी पसंद है इसके बाद भी पतरी सब्जी बनाई है। इस हास्यापद घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
रविवार की रात गांव ब्योली निवासी अरविंद कश्यप ने यूपी 112 पर सूचना देते हुए पुलिस को बुला लिया। मौके पर पहुंची यूपी 112 पीआरवी पर तैनात पुलिसकर्मी वहां पहुंचे तो गांव के तमाम लोग इकट्ठा हो गए। यूपी 112 पीआरवी पर तैनात पुलिस ने घटनाक्रम जानने के लिए वीडियो बनाना शुरू कर दी। वीडियो में स्पष्ट रूप से वह अजीबो-गरीब मामला बता रहा है। उसने पुलिस से अपनी पत्नी की ओर इशारा करते हुए कहा कि साहब जे हमारी कल्लो रोज हमको पतरी सब्जी खिलाती है। उसको सूखी सब्जी पसंद है। इसके बाद भी उसको सूखी सब्जी नहीं बनाई है। काफी देर तक पुलिस उससे बात करती रही। फिलहाल इस पूरे अजीबो-गरीब मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर सोमवार की सुबह से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।
आपसी विवाद के बाद पति-पत्नी ने खाया जहर
वहीं दूसरी ओर चंदौली जिले के मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के सराय छोटू गांव में आपसी विवाद में पति-पत्नी ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के छोटू सराय गांव निवासी 26 वर्षीय अजय यादव करीब 20 दिन पहले रोज़गार के सिलसिले में मुंबई गया था। वह दो दिन पहले ही मुंबई से अपने घर लौटा था। सोमवार को किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया। विवाद के बाद दोनों ने जहरीला पदार्थ खा लिया। परिजनों को जब दोनों की हालत बिगड़ने की जानकारी हुई तो उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान पत्नी 23 वर्षीय सपना की मौत हो गई। जबकि अजय यादव की हालत गंभीर बनी हुई है और चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार जारी है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।