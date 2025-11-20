दोस्तों को बुलाया और पति ने अपनी ही पत्नी के साथ करा दिया घिनौना कांड, महिला ने कराई FIR
संक्षेप: लखनऊ में एक शर्मनाक खबर सामने आई है। यहां एक महिला ने अपने पति पर घिनौना काम करने का आरोप लगाया है। महिला ने आरोप लगा है कि पति ने नशीला कोल्ड ड्रिंक पिलाकर घर के अंदर दोस्तों से शारीरिक संबंध बनवाया।
यूपी की राजधानी लखनऊ में पति ने अपनी ही पत्नी के साथ घिनौना कांड करा दिया। वजीरगंज में रहने वाली एक विवाहिता ने अपने पति (शौहर) पर नशीला कोल्ड ड्रिंक पिलाकर घर के अंदर दोस्तों से शारीरिक संबंध बनवाने का आरोप लगाया है। विरोध पर पीटने और मकान बेचकर फरार हो जाने का दावा किया। आरोप है कि कुछ दिन बाद पति मिला उसने पुलिस में शिकायत करने पर धमकी दी और फिर अश्लील वीडियो और फोटो वायरल कर दी। पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस अधिकारियों और मुख्यमंत्री कार्यालय में की।
इंस्पेक्टर वजीरगंज राजेश कुमार त्रिपाठी के मुताबिक पीड़िता क्षेत्र की रहने वाली है। उसने तहरीर देकर बताया कि 14 अक्तूबर 2022 को उसका निकाह हरदोई रोड पर अंधे की चौकी के पास रहने वाले एक व्यवसायी के साथ हुआ था। शादी के बाद से पति आए दिन मारपीट कर प्रताड़ित करता। शराब पीता, अय्याशी करता और जेवर बेच डाले। इसके बाद वह अपने दोस्तों को घर बुलाता। पहले धोखे से उसने एक दिन नशीली कोल्ड ड्रिंक पिला दी। बदहश हो गई तो दोस्तों से शारीरिक संबंध बनवाए। जानकारी होने पर विरोध किया तो वह मारने पीटने लगा। इसके बाद वह अक्सर यह संबंध बनाने का दबाव बनाता था। गर्भवती होने पर गर्भपात करा दिया। बीमार हुई तो भाग कर किसी तरह मायके चली गई। इस बीच पति ने चुपके से मकान बेच दिया और फरार हो गया।
अश्लील वीडियो और फोटो वायरल
जानकारी होने पर फोन किया तो उसने धमकी दी। मुलाकात हुई तो उसने किराए के मकान में साथ रहने का दबाव बनाया। विरोध पर उसने अश्लील वीडियो और फोटो वायरल कर दी। पीड़िता ने बताया कि पति की धमकियों और प्रताड़ना से त्रस्त होकर उसने पुलिस अधिकारियों और मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर शिकायत की। इसके बाद थाने में तहरीर दी। इंस्पेक्टर ने बताया कि तहरीर के आधार पर विवाहिता के पति और दोस्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं। जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।