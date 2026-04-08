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पति को पीट-पीटकर बेरहमी से मार डाला, कातिल पत्नी को पुलिस ने लिया हिरासत में

Apr 08, 2026 05:30 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में पत्नी ने पति को पीट पीटकर मार डाला।आरोपी पत्नी को पुलिस अपने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

पति को पीट-पीटकर बेरहमी से मार डाला, कातिल पत्नी को पुलिस ने लिया हिरासत में

UP News: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में मसौली थाना क्षेत्र के कुरथरा मजरे त्रिलोकपुर में घरेलू कलह से तंग पत्नी ने लाठी-डंडे से पीटकर पति की हत्या कर दी। बुधवार की दोपहर में किसी बात को लेकर पति-पत्नी में विवाद हुआ था। इसके बाद पति पत्नी के बीच लाठी-डंडे से मारपीट शुरू हो गई। आरोप है कि पत्नी ने पीट पीटकर पति को मौत के घाट उतार दिया। पत्नी के सिर में भी चोट लगी है। घटना की खबर लगते ही मसौली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। आरोपी पत्नी को पुलिस अपने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

मसौली थाना क्षेत्र के चौकी त्रिलोकपुर के ग्राम कुरथरा निवासी सत्यप्रकाश (40) उर्फ मोहित पुत्र रामकुमार शराब पीने का आदि था। शराब पीने के लिए प्राय: पत्नी शिल्पी वर्मा से पैसे की मांग करता था। इसको लेकर घर में कलह का वातावरण बना हुआ था। घरेलू कलह के चलते परिवार में प्राय: मारपीट व गाली गलौज की घटनाएं होती रहती थी। रोज की तरह बुधवार करीब 12 बजे घर पर ही किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। विवाद बढ़ते बढ़ते लाठी-डंडों तक पहुंच गया और देखते देखते पति पत्नी के बीच लाठी डंडे से मारपीट होने लगी। पारिवारिक कलह से आजिज पत्नी ने ताबड़तोड़ लाठियों से कई वार कर सत्यप्रकाश उर्फ मोहित को मौत के घाट उतार दिया।

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आगे की जांच पड़ताल जारी

घटना के बाद सूचना पर मसौली पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दोनों को एक एक पुत्र व एक पुत्री है। पुत्र अभिषेक उर्फ गोलू (14) और पुत्री सृष्टि (10) है। घटना के संबंध में थाना प्रभारी अजय प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि युवक शराब का आदि था, जिसके चलते पति-पत्नी के बीच मारपीट के दौरान पति की मौत हो गई है। शव पोस्टमार्टम भेजा जा रहा है। आगे की जांच पड़ताल की जा रही है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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