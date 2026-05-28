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लखनऊ में पति की हैवानियत; सरेराह पत्नी की गला रेतकर हत्या, कॉल करके बुलाया था

sandeep हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, लखनऊ
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लखनऊ के ऐशबाग में पति मो. शाहिद ने पत्नी चांदनी को मिलने बुलाकर बीच सड़क चाकू से हमला कर हत्या कर दी। चार महीने से दोनों में विवाद चल रहा था। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया

लखनऊ में पति की हैवानियत; सरेराह पत्नी की गला रेतकर हत्या, कॉल करके बुलाया था

लखनऊ के ऐशबाग में चार महीने से चल रही अनबन के बाद प्राइवेट नौकरी करने वाले मो. शाहिद ने फोन कर बुधवार दोपहर पत्नी चांदनी (26) को मिलने के लिए बुलाया। चांदनी ईदगाह के पीछे मिलने पहुंची। स्कूटी रुकते ही शाहिद ने चांदनी पर ताबड़तोड़ गले और सीने पर कई वार किए। चांदनी बचाव में भागी तो उसने दौड़ा लिया। लड़खड़ा कर गिरी तो गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी शाहिद को हिरासत में ले लिया है।

शाहिद ने पत्नी चांदनी को कॉल करके बुलाया था

थाना प्रभारी बाजारखाला ब्रजेश कुमार सिंह के मुताबिक चांदनी ऐशबाग की रहने वाली है। रामनगर तकिया चांद निवासी मो. शाहिद से उसका निकाह हुआ था। कई महीनों से दोनों के बीच अनबन चल रही थी। बुधवार को शाहीद ने फोन कर चांदनी को मिलने के लिए बुलाया था। चांदनी दोपहर स्कूटी से पीली कॉलोनी में रहने वाली भाभी के घर जा रही थी। इस बीच शाहिद उसे रास्ते में मिल गया। चांदनी के स्कूटी रोकते ही शाहिद ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार कर दिए।

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चांदनी ने भागने की कोशिश की, तो बीच सड़क पत्नी का गला रेता

बचाव में चांदनी घायलवास्था में भागी। शाहिद ने उसका पीछा किया। दौड़ते समय चांदनी गिर गई। इसके बाद शाहिद ने गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद भाग निकला। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटनास्थल के आस पास सीसी कैमरे खंगाले गए। दोपहर बाद आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस आरोपी शाहिद से पूछताछ कर रही है। इंस्पेक्टर ने बताया कि चांदनी का चार साल का एक बेटा है।

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मायके में रह रही थी चांदनी, तलाक का केस चल रहा था

इंस्पेक्टर ने बताया कि तीन माह चांदनी मायके में रह रही थी। उसका तलाक का केस कोर्ट में चल रहा था। नौ जून को केस की तारीख थी। चांदनी के मायकेपक्ष का आरोप है कि शादी के बाद आए दिन शाहिद दहेज को लेकर बेटी से मारपीट करता था। वह और उसके परिवारीजन प्रताड़ित कर रहे थे। इस कारण तलाक का केस कोर्ट में कराया था।वहीं इस मामले में मृतका की मां सबून ने बताया- मेरी बेटी को मेरे दामाद ने जान से मार दिया है। बेटी का 3 महीने से अपने पति से विवाद चल रहा था। वह मायके में थी। मेरे दामाद ने मेरी बेटी को अपने मोहल्ले में मारा था। इसके बाद हम बेटी को अपने यहां ले आए थे।

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