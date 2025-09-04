Husband brought a second wife by fooling his wife, when the truth was revealed, wife fir on entire in-laws पत्नी की आंखों में ‘धूल झोंककर’ सौतन ले आया पति, खुला सच तो बीवी ने पूरे सुसरालियों को लपेटा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
पत्नी की आंखों में ‘धूल झोंककर’ सौतन ले आया पति, खुला सच तो बीवी ने पूरे सुसरालियों को लपेटा

यूपी के गोंडा जिले में एक पत्नी ने पति समेत पूरे ससुरालियों पर मुकदमा कर दिया है। महिला का कहना है कि पति मेरी आंखों में धूल झोंक कर सौतन ले आया।  शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 02:03 PM
यूपी के गोंडा जिले में एक पति अपनी पत्नी की आंखों में धूल झोंक कर सौतन ले आया। महिला को अपने पति की इस हरकत का पता चला तो पूरे ससुरालियों को मामले में लपेट लिया। दरअसल, छपिया थानाक्षेत्र के ग्राम खजुरी की महिला ने अपने पति, सास,ननद सहित आधा दर्जन लोगों के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना और पति द्वारा दूसरी शादी कर लेने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने यह कार्रवाई एसपी विनीत जायसवाल के निर्देश पर की है।

चौकी प्रभारी बभनान घनश्याम वर्मा ने बताया कि क्षेत्र के खजुरी निवासी सविता ने थाने में तहरीर दी। तहरीर के मुताबिक उसका विवाह गांव के ही रंजीत के साथ बीते दो जून को हिन्दू रीति रिवाज के साथ हुआ था। विवाह के बाद पति रंजीत, सास रीता तिवारी, देवर कल्लू व संजीत, देवरानी और ननद मायके से दहेज में एक लाख रुपये नकद व एक बाइक दिलाने की मांग को लेकर आए दिन शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। आरोप है कि उसके पति एक दूसरी लड़की से सम्पर्क हो गया और 27 जून को पति गांव से एक लड़की यानी सौतन को उसके घर से ले आया। उससे भी चोरी चुपके से हिन्दू रीति रिवाज से अपने परिजनों की मदद से विवाह कर लिया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। वह किसी तरह वहां से निकल कर मायके गई और सबको जानकारी दी।

बीते 31 अगस्त को मायकेवाले उसे लेकर थाना छपिया गए और तहरीर दी परन्तु पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है। प्रभारी निरीक्षक छपिया रामसमुझ प्रभाकर ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर पति,सास,ससुर समेत छह लोगों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है।

