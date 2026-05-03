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पति बन गया मोहब्बत का कांटा; पत्नी ने रास्ते से हटाया, शराब में जहर देकर मार डाला

May 03, 2026 09:28 pm ISTDinesh Rathour मसवासी (रामपुर)/ काशीपुर
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रामपुर में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक महिला के प्रेमी संग अवैध संबंध थे। पत्नी के लिए पति उसकी मोहब्बत में कांटा बनकर चुभने लगा था। पति को रास्ते से हटाने के लिए पत्नी ने हत्या की खौफनाक साजिश रच डाली।

पति बन गया मोहब्बत का कांटा; पत्नी ने रास्ते से हटाया, शराब में जहर देकर मार डाला

Rampur News: यूपी के रामपुर में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक महिला के प्रेमी संग अवैध संबंध थे। पत्नी के लिए पति उसकी मोहब्बत में कांटा बनकर चुभने लगा था। पति को रास्ते से हटाने के लिए पत्नी ने हत्या की खौफनाक साजिश रच डाली। उसने मसवासी निवासी अपने प्रेमी के साथ मिलकर न केवल पति को शराब में जहर देकर मार डाला, बल्कि साक्ष्य मिटाने के लिए शव को कार से ले जाकर तुमड़िया डैम की बड़ी नहर में फेंक दिया। काशीपुर पुलिस ने रविवार को इस सनसनीखेज साजिश का खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने एसडीआरएफ की मदद से नहर से शव भी बरामद कर लिया है।

स्वार तहसील के ग्राम खानपुर उत्तरी (मझरा रज्जावाला) निवासी चन्द्रवती देवी ने 1 मई को आईटीआई थाने (काशीपुर) में तहरीर दी थी कि उनका पुत्र कुलवंत सिंह (32) बीते 25 अप्रैल को अपनी ससुराल ग्राम बांसखेड़ा गया था, लेकिन वहां से वापस नहीं लौटा। कुलवंत की पत्नी गुड्डी ने परिजनों को यह कहकर गुमराह किया कि वह उसी दिन शाम को घर से निकल गया था। शक होने पर पुलिस ने सर्विलांस और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की, तो गुड्डी और मसवासी निवासी कपिल मौर्य उर्फ राहुल मौर्य के बीच प्रेम संबंधों का खुलासा हुआ।

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पत्नी बोली-शराब के नशे में मारपीट करता था पति

पूछताछ में गुड्डी ने स्वीकार किया कि पति शराब के नशे में अक्सर उसके साथ मारपीट करता था, जिससे परेशान होकर उसने प्रेमी कपिल के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। योजना के तहत 25 अप्रैल को कपिल सल्फास और शराब लेकर बांसखेड़ा पहुंचा। वहां गुड्डी ने कुलवंत को शराब में सल्फास मिलाकर पिला दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपियों ने साक्ष्य मिटाने के लिए शव को कार में लादा और एनएच-74 बाईपास पुल से तुमड़िया डैम की बड़ी नहर में फेंक दिया।

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पत्नी और प्रेमी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

घटना के करीब आठ दिन बाद रविवार दोपहर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने आरोपियों की निशानदेही पर नहर से कुलवंत का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कोतवाल रवि सैनी ने बताया कि गुमशुदगी के मामले में हत्या की धाराएं जोड़ते हुए आरोपी गुड्डी (28) और कपिल मौर्य (29) को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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