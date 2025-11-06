मोहब्बत में रोड़ा बन गया था पति, पत्नी ने प्रेमी से करवा दी हत्या, तीन गोलियां मारकर उतारा था मौत के घाट

संक्षेप: मेरठ के अगवानपुर गांव में पांच दिन पहले हुई राहुल की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस ने खुलासा किया है कि पत्नी ने प्रेमी से राहुल की हत्या कराई।

मेरठ के अगवानपुर गांव में पांच दिन पहले हुई राहुल की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस ने खुलासा किया है कि पत्नी ने प्रेमी से राहुल की हत्या कराई। पुलिस ने साक्ष्य के आधार पर पत्नी अंजलि और उसके प्रेमी अजय को गिरफ्तार किया है। अजय से तमंचा-कारतूस बरामद किए हैं। दोनों ने खुलासा किया कि प्रेम प्रसंग में बाधक बनने पर राहुल की हत्या की।अगवानपुर निवासी 32 वर्षीय राहुल पुत्र टेकचंद के मोबाइल पर एक नवंबर की रात कॉल आई, जिसके बाद वह घर से निकल गया था। दो नवंबर की सुबह राहुल का गोली लगा शव अगवानपुर खूंटी संपर्क मार्ग पर मिला।

राहुल को तीन गोलियां मारी गई थी। राहुल के पिता टेकंचद ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। वारदात के बाद से राहुल का पड़ोसी अजय फरार था। पुलिस छानबीन में खुलासा हुआ राहुल को अजय ने फोन कर वारदात की रात बुलाया था। पुलिस ने गुरुवार को अजय को गांव के पास से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि राहुल की पत्नी अंजलि से अजय का डेढ़ साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों में अवैध संबंध थे और अजय कई बार राहुल के घर में जाकर अंजलि से मिलता था।

राहुल को इसकी जानकारी हुई तो उसने अंजलि से मारपीट कर दी। इसके बाद अंजलि और अजय ने मिलकर राहुल को रास्ते से हटाने की प्लानिंग की। वारदात से चार दिन पहले राहुल और अजय के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद अजय ने कॉल कर एक नवंबर की रात राहुल को बुलाया था। इस दौरान राहुल को गोली मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने अजय के बयान के आधार पर अंजलि को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी विजय राय ने बताया कि आरोपी की निशानदेही पर खाखर पीर के पास से तमंचा, तीन कारतूस बरामद कर दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया है।

ब्याज पर पैसे देने का काम करता था राहुल राहुल अपने पिता की अकेली संतान था। राहुल के तीन बच्चे हैं जिसमें छोटे बेटे की उम्र मात्र दो साल है। वह लोगों को ब्याज पर पैसे देने का काम करता था। राहुल की मां की पहले ही मौत हो चुकी थी। उसके दो साल का बेटा है।

अजय अकेला नहीं कर सकता था राहुल की हत्या अगवानपुर से कई लोग थाने पहुंचे। पुलिस को बताया अकेला अजय, राहुल की हत्या नहीं कर सकता था। अन्य आरोपियों का भी पुलिस पता लगाकर उनके खिलाफ भी कार्रवाई करे।