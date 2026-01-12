मुलाकातों में बाधक बना पति तो पत्नी ने प्रेमी से कराया कत्ल, सिर कटी लाश का खुलासे के बाद एनकाउंटर

संक्षेप: सूरज के सौरभ की पत्नी से अवैध संबंध थे। सौरभ के कारण दोनों मिल नहीं पाते थे, इसलिए दोनों ने उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। सूरज ने नौ जनवरी को सौरभ को फोन कर बुलाया और दोनों ने शराब पी। अधिक नशा होने पर सूरज ने अपने दोस्त सलमान को पैसों का लालच देकर बुला दिया।

यूपी के फिरोजाबाद के नारखी में निर्मम हत्या कर फेंके गए सिर कटे का शव का पर्दाफाश पुलिस ने सोमवार को कर दिया। पत्नी के कहने पर प्रेमी और उसके दोस्त ने ही हत्या की थी। पति के चलते पत्नी और उसके प्रेमी की नियमित मुलाकातें नहीं हो पा रही थीं इसलिए उन्होंने उसे रास्ते से हटा दिया। हत्यारोपी प्रेमी और उसके साथी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रेमी के पैर में दो गोली लगीं हैं तो सहयोगी के पैर में एक। पुलिस ने मृतक की पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया है।

मूलरूप से एटा निवासी 26 वर्षीय सौरभ सिंह पुत्र भोजराज सिंह कई सालों से उत्तर थाना क्षेत्र के लक्ष्मी नगर में रहता था और टैक्सी चलाकर गुजारा करता था। वह नौ जनवरी से घर से लापता था। रविवार को नारखी थाना क्षेत्र के गांव जाखई निवासी पूर्व ग्राम प्रधान जयवीर सिंह के नलकूप की कोठरी में उसका सिर कटा शव मिला था। एसएसपी सौरभ दीक्षित ने हत्याकांड के खुलासा के लिए एसओजी, सर्विलांस टीम के साथ नारखी, पचोखरा एवं रामगढ़ थाना पुलिस की टीम बनाई थी।

टीमों ने मृतक के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली तो अहम सुराग हाथ लगे। जांच में मृतक की पत्नी प्रीति और जाखई निवासी उसके प्रेमी सूरज पुत्र देवेंद्र पाल एवं उसके दोस्त सलमान पुत्र इकबाल का नाम सामने आया। सोमवार दोपहर पुलिस को सूचना मिली कि सूरज और सलमान श्री राम गढ़ी के निकट कहीं भागने की फिराक में खड़े हैं। पुलिस मौके पर पहुंची तो दोनों भागने लगे। पुलिस को घेराबंदी करते देख दोनों आरोपी फायरिंग करने लगे।

पुलिस ने बचाव में जवाबी फायरिंग की तो सूरज पैर में दो गोली लगने से घायल हो गया और उसके दोस्त को एक गोली लगी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनसे दो तमंचा, छुरा और मृतक की बाइक बरामद कर ली है। जानकारी पर एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद और सीओ टूंडला भी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने घायल सूरज को अस्पताल में भर्ती कराते हुए मृतक की पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया है।

एसपी सिटी ने बताया कि सूरज के सौरभ की पत्नी से अवैध संबंध थे। सौरभ के कारण दोनों मिल नहीं पाते थे, इसलिए दोनों ने उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। सूरज ने नौ जनवरी को सौरभ को फोन कर बुलाया और नलकूप की कोठरी के निकट दोनों ने शराब पी। अधिक नशा होने पर सूरज ने अपने दोस्त सलमान को पैसों का लालच देकर बुला दिया। सलमान और सूरज ने मफलर ने पहले उसका गला घोंटा और मौत के बाद सिर काटकर गहरे नलकूप में डाल दिया। ताकि पहचान न हो सके। नलकूप से सिर बरामद कर लिया गया है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।