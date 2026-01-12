Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newshusband became a hindrance in their meetings so wife got him murdered by her lover who cut head of dead body encounter
मुलाकातों में बाधक बना पति तो पत्नी ने प्रेमी से कराया कत्ल, सिर कटी लाश का खुलासे के बाद एनकाउंटर

मुलाकातों में बाधक बना पति तो पत्नी ने प्रेमी से कराया कत्ल, सिर कटी लाश का खुलासे के बाद एनकाउंटर

संक्षेप:

सूरज के सौरभ की पत्नी से अवैध संबंध थे। सौरभ के कारण दोनों मिल नहीं पाते थे, इसलिए दोनों ने उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। सूरज ने नौ जनवरी को सौरभ को फोन कर बुलाया और दोनों ने शराब पी। अधिक नशा होने पर सूरज ने अपने दोस्त सलमान को पैसों का लालच देकर बुला दिया।

Jan 12, 2026 07:46 pm ISTAjay Singh संवाददाता, फिरोजाबाद
share Share
Follow Us on

यूपी के फिरोजाबाद के नारखी में निर्मम हत्या कर फेंके गए सिर कटे का शव का पर्दाफाश पुलिस ने सोमवार को कर दिया। पत्नी के कहने पर प्रेमी और उसके दोस्त ने ही हत्या की थी। पति के चलते पत्नी और उसके प्रेमी की नियमित मुलाकातें नहीं हो पा रही थीं इसलिए उन्होंने उसे रास्ते से हटा दिया। हत्यारोपी प्रेमी और उसके साथी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रेमी के पैर में दो गोली लगीं हैं तो सहयोगी के पैर में एक। पुलिस ने मृतक की पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मूलरूप से एटा निवासी 26 वर्षीय सौरभ सिंह पुत्र भोजराज सिंह कई सालों से उत्तर थाना क्षेत्र के लक्ष्मी नगर में रहता था और टैक्सी चलाकर गुजारा करता था। वह नौ जनवरी से घर से लापता था। रविवार को नारखी थाना क्षेत्र के गांव जाखई निवासी पूर्व ग्राम प्रधान जयवीर सिंह के नलकूप की कोठरी में उसका सिर कटा शव मिला था। एसएसपी सौरभ दीक्षित ने हत्याकांड के खुलासा के लिए एसओजी, सर्विलांस टीम के साथ नारखी, पचोखरा एवं रामगढ़ थाना पुलिस की टीम बनाई थी।

ये भी पढ़ें:VIDEO: आगे-आगे सांसद पीछे-पीछे पुलिस, रोके जाने पर हाइवे पर दौड़ पड़े चंद्रशेखर

टीमों ने मृतक के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली तो अहम सुराग हाथ लगे। जांच में मृतक की पत्नी प्रीति और जाखई निवासी उसके प्रेमी सूरज पुत्र देवेंद्र पाल एवं उसके दोस्त सलमान पुत्र इकबाल का नाम सामने आया। सोमवार दोपहर पुलिस को सूचना मिली कि सूरज और सलमान श्री राम गढ़ी के निकट कहीं भागने की फिराक में खड़े हैं। पुलिस मौके पर पहुंची तो दोनों भागने लगे। पुलिस को घेराबंदी करते देख दोनों आरोपी फायरिंग करने लगे।

पुलिस ने बचाव में जवाबी फायरिंग की तो सूरज पैर में दो गोली लगने से घायल हो गया और उसके दोस्त को एक गोली लगी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनसे दो तमंचा, छुरा और मृतक की बाइक बरामद कर ली है। जानकारी पर एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद और सीओ टूंडला भी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने घायल सूरज को अस्पताल में भर्ती कराते हुए मृतक की पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया है।

ये भी पढ़ें:VIDEO: बृजभूषण शरण सिंह अचानक मुंह के बल गिरे, सुरक्षा कर्मी रह गए हक्के-बक्के

एसपी सिटी ने बताया कि सूरज के सौरभ की पत्नी से अवैध संबंध थे। सौरभ के कारण दोनों मिल नहीं पाते थे, इसलिए दोनों ने उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। सूरज ने नौ जनवरी को सौरभ को फोन कर बुलाया और नलकूप की कोठरी के निकट दोनों ने शराब पी। अधिक नशा होने पर सूरज ने अपने दोस्त सलमान को पैसों का लालच देकर बुला दिया। सलमान और सूरज ने मफलर ने पहले उसका गला घोंटा और मौत के बाद सिर काटकर गहरे नलकूप में डाल दिया। ताकि पहचान न हो सके। नलकूप से सिर बरामद कर लिया गया है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

सिर मिलने के बाद परिजनों ने कराया पोस्टमार्टम

सिर कटा शव मिलने की सूचना पर सौरभ के परिजन भी पहुंच गए थे। उन्होंने शिनाख्त तो कर ली थी, लेकिन सिर मिलने के बाद ही पोस्टमार्टम कराने की मांग कर रहे थे। सोमवार दोपहर मुठभेड़ में आरोपियों की गिरफ्तारी होने और नलकूप से सिर मिलने के बाद ही परिजनों ने पोस्टमार्टम कराया।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News Up Latest News Up News Online अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |