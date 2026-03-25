यूपी में पति ने लोहे की रॉड से पीटकर पत्नी को मार डाला, मोबाइल देखने को लेकर हुआ था विवाद

यूपी के सोनभद्र में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक पति ने अपनी पत्नी को पीट-पीटकर मार डाला। मामूली विवाद का दर्दनाक अंत हो गया है। पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है।

UP News: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थानीय थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिरसोती के महुआबारी गांव में मंगलवार की रात मोबाइल के चक्कर में पति ने पत्नी पर लोहे के राड से हमला कर उसकी जान ले ली। मोबाइल देखने को लेकर दोनों में विवाद हुआ था। वह अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल में ही रहता था। पुलिस आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

म्योरपुर थाना क्षेत्र के आश्रम मोड़ निवासी कन्हैया की शादी बीजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिरसोती के महुआबारी गांव निवासी 26 वर्षीय सुमन कुमारी के साथ हुई थी। दोनों में लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी कारण सुमन कई वर्षों से अपने मायके ही आकर रह रही थी। हालांकि कुछ महीने पहले ही आपसी रजामंदी के बाद कन्हैया भी अपनी ससुराल में आकर रहने लगा था। दोनों के चार बच्चे हैं। ​मंगलवार रात लगभग 11 बजे सुमन मोबाइल देख रही थी। मोबाइल को लेकर कन्हैया और सुमन में कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि कन्हैया ने आपा खो दिया और घर में रखे लोहे के राड से सुमन के सिर पर जोरदार वार कर दिया। इसके बाद आरोपी ने सब्बल उसके पेट में घुसेड़ दिया, जिससे सुमन लहूलुहान होकर गिर पड़ी। ​चीख-पुकार सुनकर परिजनों और पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।



मृतका की मां सीता देवी की तहरीर पर आरोपी पति पर मुकदमा