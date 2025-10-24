Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsHusband beats wife to death on suspicion of her having an illicit affair with her father in law
ससुर से अवैध संबंध के शक में हैवान बना पति, बंद कमरे में लोहे की रॉड से पीट-पीटकर ली बीवी की जान

ससुर से अवैध संबंध के शक में हैवान बना पति, बंद कमरे में लोहे की रॉड से पीट-पीटकर ली बीवी की जान

संक्षेप: प्रयागराज में ससुर से अवैध संबंध के शक में एक युवक ने बंद कमरे में पत्नी की लोहे की रॉड से पीट-पीट कर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद युवक वहीं बैठा रहा। सूचना मिलने पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा खुलवाया। साथ ही आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।

Fri, 24 Oct 2025 08:10 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, प्रयागराज
यूपी के प्रयागराज जिले से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां ससुर से अवैध संबंध के शक में एक युवक ने अपनी पत्नी की लोहे की रॉड से पीट-पीट कर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद युवक वहीं बैठा रहा। उधर, चीख पुकार सुनकर परिजन और आसपास के लोग आए। चिल्लाते रहे और दरवाजा पीटते रहे लेकिन आरोपी ने दरवाजा नहीं खोला। उधर, सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।

ये मामला गंगापार इलाके के हंड़िया क्षेत्र के वार्ड एक का है। यहां रहने वाले राजबहादुर का बेटा रोहित दिहाड़ी मजदूरी करता है। उसकी आठ साल पहले उतरांव थाना के धनशीपुर गांव के शोभनाथ की बेटी 27 वर्षीय खुशबू से शादी हुई थी। दंपती को एक बेटी व दो बेटे हैं। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से दोनों में अक्सर विवाद होता था। शुक्रवार को भी दोनों के बीच विवाद हुआ। इस पर रोहित ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और लोहे के रॉड से पत्नी को पीटने लगा। चीख-पुकार सुनकर परिवार और आसपास के लोग दौड़े। दरवाजा खुलवाने के कोशिश की लेकिन आरोपित ने दरवाजा नहीं खोला। वहीं, पत्नी खून से लथपथ होकर गिर गई तब भी आरोपी वहीं बैठा रहा।

करीब एक घंटे बाद सूचना मिलने पर पहुंची मौके पर पहुंची और दरवाजा खुलवाया। इसके बाद आनन-फानन में महिला को अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। साथ ही आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। वहीं, लोहे की रॉड को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार अभी तक की पूछताछ से साफ हुआ है कि वह पत्नी के चरित्र पर शक करता था। पति को शक था कि उसकी पत्नी का ससुर के साथ अवैध संबंध है। जबकि खुशबू के पिता शोभनाथ का आरोप है कि इससे पहले भी उनका दामाद हत्या की कोशिश कर चुका था।

