ससुर से अवैध संबंध के शक में हैवान बना पति, बंद कमरे में लोहे की रॉड से पीट-पीटकर ली बीवी की जान

यूपी के प्रयागराज जिले से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां ससुर से अवैध संबंध के शक में एक युवक ने अपनी पत्नी की लोहे की रॉड से पीट-पीट कर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद युवक वहीं बैठा रहा। उधर, चीख पुकार सुनकर परिजन और आसपास के लोग आए। चिल्लाते रहे और दरवाजा पीटते रहे लेकिन आरोपी ने दरवाजा नहीं खोला। उधर, सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।

ये मामला गंगापार इलाके के हंड़िया क्षेत्र के वार्ड एक का है। यहां रहने वाले राजबहादुर का बेटा रोहित दिहाड़ी मजदूरी करता है। उसकी आठ साल पहले उतरांव थाना के धनशीपुर गांव के शोभनाथ की बेटी 27 वर्षीय खुशबू से शादी हुई थी। दंपती को एक बेटी व दो बेटे हैं। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से दोनों में अक्सर विवाद होता था। शुक्रवार को भी दोनों के बीच विवाद हुआ। इस पर रोहित ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और लोहे के रॉड से पत्नी को पीटने लगा। चीख-पुकार सुनकर परिवार और आसपास के लोग दौड़े। दरवाजा खुलवाने के कोशिश की लेकिन आरोपित ने दरवाजा नहीं खोला। वहीं, पत्नी खून से लथपथ होकर गिर गई तब भी आरोपी वहीं बैठा रहा।