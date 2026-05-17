बीवी को दूसरे के साथ देख बौखलाया पति, प्रेमी की पीट-पीटकर की हत्या

सीतापुर में घर में घुसे पत्नी के प्रेमी की पति ने पीट-पीट कर हत्या कर दी। वहीं, पिटाई से घायल पत्नी का जिला अस्पताल में इलाल चल रहा है। पिटाई के बाद आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को अस्पताल ले गया। इसके बाद वह वहां से भाग निकला

UP News: यूपी के सीतापुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां हरगांव के खजुआ में शुक्रवार रात घर में घुसे पत्नी के प्रेमी की पति ने पीट-पीट कर हत्या कर दी। वहीं, पिटाई से घायल पत्नी का जिला अस्पताल में इलाल चल रहा है। पिटाई के बाद आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को अस्पताल ले गया। इसके बाद वह वहां से भाग निकला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

हरगांव के खजुआ के रहने वाले बिरजू शुक्रवार को किसी काम से घर से निकला था। शुक्रवार रात में उसने अपनी पत्नी को फोनकर बताया कि वह रिश्तेदारी में जा रहा है। आज रात घर नहीं आएगा। कुछ देर बाद बिरजू अचानक पत्नी को बिना बताए घर पहुंच गया। घर पहुंचने तो सेमरीभान का रहने वाला रकीब और उसकी पत्नी आपत्तिजनक हालत में थे। यह देख बिरजू आग बबूला हो गया। बिरजू को देख रकीब उसे धक्का देकर भागने लगा। इस पर बिरजू ने रकीब को दौड़ाकर पकड़ लिया और डंडे से जमकर पिटाई कर दी।

प्रेमी को बचाने के चक्कर में पत्नी भी पीट गई बिरजू की पत्नी ने रकीब को बचाने की कोशिश की तो उसको भी खूब पीटा। शोर सुनकर आसपास के लोग जुट गए। बिरजू ने दोनों की करतूत बताई तो सभी लोग वापस चले गए। पिटाई से घायल बिरलू की पत्नी और उसका प्रेमी रकीब बेहोश हो गए। दोनों को बेसुध देख बिरजू ने एंबुलेंस बुलाई। एंबुलेसं से बिरजू घायल रकीब और अपनी पत्नी को हरगांव सीएचसी लेकर पहुंचा। दोनों की हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने पुलिस को सूचना दी।

पुलिस को देख आरोपी भाग निकला उधर, सूचना मिलने पर कुछ ही देर में हरगावं पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिसकर्मियों को देख आरोपी भाग निकला। वहीं, रकीब और महिला की हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिास कर्मियों ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल भेजवाया। जहां इलाज के दौरान रकीब की मौत हो गई। वहीं महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। महिला के हाथ-पैर व सिर में चोट आई है। रकीब के परिवार में पत्नी व चार बच्चे हैं।