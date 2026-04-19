शक में हैवान बना पति, पिटाई के बाद पत्नी को छत से फेंककर मार डाला
उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में एक पति हैवान बन गया। एक पति ने पहले अपनी पत्नी को पीटा और फिर छत से फेंककर मार डाला। महिला के पिता ने दामाद पर हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। मामला दर्ज कर लिया गया है।
UP News: उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात में शक में पति हैवान बन गया है। यहां रनियां थाना क्षेत्र के किशरवल गांव में आपसी विवाद के बाद एक पति ने पहले अपनी पत्नी को पीटा और फिर छत से फेंककर मार डाला। महिला के पिता ने दामाद पर हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी पति को हिरासत में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। एसओ रनियां दिनेश गौतम ने बताया कि पूछताछ व प्राथमिक छानबीन में पत्नी के चाल-चलन के संदेह में वारदात की बात सामने आई है। जांच की जा रही है।
किशरवल गांव का रहने वाला ऋषभ शर्मा लोडर चालक है। करीब बारह साल पहले उसकी शादी नबीनगर थाना हसनगंज उन्नाव की रहने वाली 32 वर्षीय रीता शर्मा के साथ हुई थी। उसके तीन बच्चे वंश, वेदांत व वैष्णवी हैं। पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। शुक्रवार रात में बच्चों के साथ दंपति घर की छत पर लेटने गए थे। रात 12 बजे किसी बात को लेकर दोनों झगड़ने लगे। गुस्साए ऋषभ ने पत्नी की पिटाई करने के बाद उसे छत से नीचे फेंक दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसको मेडिकल कॉलेज अकबरपुर भेजा।
वहां डॉ. श्री प्रकाश ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर किशरवल आए रीता के पिता शिव सुमरन ने ऋषभ पर हत्या किए जाने का आरोप लगाकर पुलिस को तहरीर दी। आरोपित पति को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने बताया कि पूछताछ से लग रहा है कि विवाद की वजह पत्नी के चाल-चलन पर शक है। हालांकि पुलिस जांच पड़ताल कर रही है।
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