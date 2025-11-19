Hindustan Hindi News
पति ने लात-घूंसों से पीटा और हंसिये से काट दी पत्नी की नाक, लहूलुहान छोड़ हो गया फरार

Wed, 19 Nov 2025 08:31 AMAjay Singh संवाददाता, अमेठी
यूपी के अमेठी में घरेलू झगड़े में एक युवक ने बेरहमी की हदें पार कर दीं। उसने अपनी पत्नी को न सिर्फ लात-घूंसों से पीटा, बल्कि हंसिये से हमला कर उसकी नाक ही काट डाली। गंभीर रूप से घायल महिला को गौरीगंज जिला अस्पताल से रायबरेली एम्स रेफर किया गया है। पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर आरोपी पति के विरुद्ध संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

थाना क्षेत्र के दक्खिनगांव के पूरे लदई निवासी पारसनाथ के बेटे राजेंद्र साहू की शादी करीब 10 साल पहले मोहनगंज थाना क्षेत्र के राजा फत्तेपुर निवासी साहबलाल के बेटी सुनीता साहू (30 वर्ष) से हुई थी। दंपती के तीन नाबालिग बच्चे हैं। पीड़िता सुनीता की मां लीलावती साहू ने पुलिस को बताया कि बीते सोमवार की दोपहर करीब 4 बजे राजेंद्र और सुनीता के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। विवाद इतना गहराया कि राजेंद्र ने आपा खो दिया। उसने पहले सुनीता को गालियां दीं और फिर बेरहमी से लात-घूंसों से पिटाई शुरू कर दी।

आरोप है कि इसके बाद उसने घर में रखे हंसिये या किसी धारदार हथियार से हमला कर सुनीता की नाक काट दी। जिससे वह खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़ी। घटना के तुरंत बाद चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे पड़ोसियों ने सुनीता को आनन-फानन में सीएचसी पहुंचाया। डॉक्टरों ने महिला की गंभीर चोट और अत्यधिक रक्तस्राव को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल गौरीगंज रेफर कर दिया।

गौरीगंज से महिला को आगे के इलाज के लिए रायबरेली एम्स भेजा गया। जहां उसका इलाज चल रहा है। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

थानाध्यक्ष विवेक वर्मा ने बताया कि घायल महिला की मां लीलावती साहू की तहरीर के आधार पर आरोपी पति राजेंद्र साहू के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी घटना के बाद से ही फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम बनाकर संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। जल्द ही आरोपी को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा।

