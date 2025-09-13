पति ने पत्नी को उस्तरे से गंजा कर पीटा, पेट्रोल डालकर की जिंदा जलाने की कोशिश

बिजनौर के नगीना देहात क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां अवैध संबंध के शक में एक पति ने अपनी पत्नी को न केवल उस्तरे से गंजा कर दिया, बल्कि पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश भी करने लगा। गनीमत रही कि परिजनों ने महिला को बचा लिया।

यूपी के बिजनौर से एक चौकानें वाला मामला सामने आया है। जहां एक सनकी पति ने अवैध संबंध के शक में पत्नी को उस्तरे से गंजा किया फिर जमकर पीट दिया। यहां तक कि महिला को जलाने की भी कोशिश की। पुलिस ने शुक्रवार को इस मामले की जानकारी देते हुए आरोपी को धर दबोचा। हालांकि बाद में उसे बचाने के लिए पत्नी थाने गई। जिसके बाद उसे जमानत मिल गई। वहीं, क्षेत्र में ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।

ये मामला नगीना देहात क्षेत्र का है। पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) अंजनी कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि बुधवार को नगीना देहात के एक गांव में तीन बच्चों की मां पर प्रेम संबंध के संदेह में उसके पति ने मारपीट कर पहले तो उस्तरे से गंजा कर दिया। फिर पेट्रोल डालकर आग लगाने जा ही रहा था कि परिजनों ने महिला को बचा लिया। महिला ने बृहस्पतिवार को अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी पति को घर से गिरफ्तार कर लिया।

सीओ का कहना है कि शुक्रवार को महिला दोबारा थाने आई और पुलिस से कोई कार्रवाई न करने की फरियाद करने लगी। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पति का शांति भंग के मामले में चालान कर दिया। वहीं उप ज़िलाधिकारी (एसडीएम) की अदालत से उसको जमानत मिल गई।

मेरठ में ससुराल वालों के उत्पीड़न से परेशान युवक ने की खुदकुशी उधर, मेरठ के लिसाड़ीगेट थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर पत्नी और ससुराल पक्ष के उत्पीड़न से परेशान होकर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने तीन वीडियो बनाए, जिनमें उसने अपनी तकलीफ और पत्नी की जिद का जिक्र किया।