Hindi NewsUP NewsHusband beat his wife after shaving her bald with razor tried to burn her alive

पति ने पत्नी को उस्तरे से गंजा कर पीटा, पेट्रोल डालकर की जिंदा जलाने की कोशिश

बिजनौर के नगीना देहात क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां अवैध संबंध के शक में एक पति ने अपनी पत्नी को न केवल उस्तरे से गंजा कर दिया, बल्कि पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश भी करने लगा। गनीमत रही कि परिजनों ने महिला को बचा लिया।

Pawan Kumar Sharma भाषा, बिजनौरSat, 13 Sep 2025 02:23 PM
यूपी के बिजनौर से एक चौकानें वाला मामला सामने आया है। जहां एक सनकी पति ने अवैध संबंध के शक में पत्नी को उस्तरे से गंजा किया फिर जमकर पीट दिया। यहां तक कि महिला को जलाने की भी कोशिश की। पुलिस ने शुक्रवार को इस मामले की जानकारी देते हुए आरोपी को धर दबोचा। हालांकि बाद में उसे बचाने के लिए पत्नी थाने गई। जिसके बाद उसे जमानत मिल गई। वहीं, क्षेत्र में ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।

ये मामला नगीना देहात क्षेत्र का है। पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) अंजनी कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि बुधवार को नगीना देहात के एक गांव में तीन बच्चों की मां पर प्रेम संबंध के संदेह में उसके पति ने मारपीट कर पहले तो उस्तरे से गंजा कर दिया। फिर पेट्रोल डालकर आग लगाने जा ही रहा था कि परिजनों ने महिला को बचा लिया। महिला ने बृहस्पतिवार को अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी पति को घर से गिरफ्तार कर लिया।

सीओ का कहना है कि शुक्रवार को महिला दोबारा थाने आई और पुलिस से कोई कार्रवाई न करने की फरियाद करने लगी। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पति का शांति भंग के मामले में चालान कर दिया। वहीं उप ज़िलाधिकारी (एसडीएम) की अदालत से उसको जमानत मिल गई।

मेरठ में ससुराल वालों के उत्पीड़न से परेशान युवक ने की खुदकुशी

उधर, मेरठ के लिसाड़ीगेट थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर पत्नी और ससुराल पक्ष के उत्पीड़न से परेशान होकर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने तीन वीडियो बनाए, जिनमें उसने अपनी तकलीफ और पत्नी की जिद का जिक्र किया।

पुलिस अधीक्षक (नगर) आयुष विक्रम सिंह ने शुक्रवार को बताया कि थाना लिसाड़ी गेट पुलिस को बृहस्पतिवार को जान मोहम्मद (40) नामक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या किए जाने की सूचना मिली थी तथा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। ‌शुरुआती जांच पड़ताल में पता चला है कि जान मोहम्मद का अपने ससुराल पक्ष, पत्नी और साले से विवाद चल रहा था। जिसके चलते उसने आत्महत्या की है।

