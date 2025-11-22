Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newshusband attacks wife s private parts with a stick breaks her arm crosses all limits of brutality
पति ने डंडे से पत्नी के प्राइवेट पार्ट पर किए वार, तोड़ दिया हाथ; हैवानियत की हदें कीं पार

पति ने डंडे से पत्नी के प्राइवेट पार्ट पर किए वार, तोड़ दिया हाथ; हैवानियत की हदें कीं पार

संक्षेप:

आरोप है कि पति ने उसकी लाठी-डंडों, जूतों से पिटाई की, थप्पड़ बरसाए। चोट से उसका चेहरा काला पड़ गया। एक हाथ भी टूट गया। पति की प्रताड़ना का यहीं अंत नहीं हुआ। पीड़िता के भाई के अनुसार आरोपी ने उसकी बहन के प्राइवेट पार्ट को भी डंडे से चोट पहुंचाई। उसे लोटन CHC ले जाया गया।

Sat, 22 Nov 2025 12:35 PMAjay Singh संवाददाता, सिद्धार्थनगर
share Share
Follow Us on

यूपी के सिद्धार्थनगर के लोटन कोतवाली क्षेत्र में एक महिला से उसके पति ने हैवानियत की हदें पार कर दीं। लाठी-डंडा से बुरी तरह पिटाई कर पत्नी को अधमरा कर दिया। उसका चेहरा काला पड़ गया, एक हाथ तोड़ दिया। महिला के प्राइवेट पार्ट को भी डंडे से गहरी चोट पहुंचाई। वह बोल भी नहीं पा रही है। महिला को गंभीर अवस्था में मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में भर्ती कराया गया है। उसके भाई की तहरीर पर पति के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

महराजगंज जिले के कोल्हुई थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला की शादी सिद्धार्थनगर जिले के लोटन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। पति आए दिन मारने-पीटने के साथ उसे प्रताड़ित करता था। इससे तंग आकर वह मायके चली गई थी। 16 नवंबर को सुलह-समझौते के बाद वह ससुराल आ गई। आरोप है कि 17 नवंबर की रात पति ने उसकी लाठी-डंडों, जूतों से पिटाई की, थप्पड़ बरसाए। चोट से उसका चेहरा काला पड़ गया। एक हाथ भी टूट गया। पति की प्रताड़ना का अंत यहीं नहीं हुआ। पीड़िता के भाई के अनुसार आरोपी ने उसकी बहन के प्राइवेट पार्ट को भी डंडे से चोट पहुंचाई। उसे लोटन सीएचसी ले जाया गया, जहां से जिले के मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया। वहीं इलाज चल रहा है। चोट की वजह से वह बेहोश है। एएसपी प्रशांत कुमार प्रसाद ने बताया कि आरोपी के खिलाफ धारा 308 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की विवेचना चल रही है। आरोपी की तलाश की जा रही है।

बस्ती में हैवानियत के बाद सिद्धार्थनगर की महिला की हत्या

वहीं, एक अन्य घटना में बस्ती के रुधौली थाना क्षेत्र स्थित लक्ष्मी देवी कन्या इंटर कॉलेज के पास बगीचे में एक महिला की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। गुरुवार की सुबह मौके पर पहुंची पुलिस घटनास्थल के हालात देखकर दंग रह गई। महिला के शव के पास शराब की बोतलें, गिलास व अन्य आपत्ति जनक सामान पड़े थे। उसके कपड़े अस्त-व्यस्त थे। शव की शिनाख्त सिद्धार्थनगर जिले के बांसी कोतवाली क्षेत्र निवासिनी महिला के रूप में हुई। वह दो साल के बेटे के साथ बहन के घर जाने के लिए निकली थी।

महिला का पति बांसी में एक होटल में बावर्ची हैं। उसकी पत्नी बुधवार को दोपहर बाद तकरीबन तीन बजे घर से बांसी जाने के लिए निकली थी। बांसी में उसकी छोटी बहन रहती है। उसके साथ उसका दो वर्ष का बेटा भी था। महिला रात होने के बाद भी घर नहीं लौटी तो उसके पति को चिंता हुई। उसने तकरीबन 9:30 बजे पत्नी के मोबाइल पर फोन किया। मोबाइल बंद था। पत्नी को ढूंढते हुए वह उसकी बहन के घर बांसी पहुंचा। पत्नी वहां भी नहीं मिली। थक हारकर पति घर लौट गया। उसने पत्नी के गायब होने की जानकारी पुलिस को दे दी। गुरुवार की सुबह बस्ती जिले के रुधौली क्षेत्र में कुछ लोगों ने लक्ष्मी देवी कन्या इंटर कॉलेज के पास बगीचे में एक महिला का खून में सना शव देखा और शोर मचाया। शोर सुनकर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए।

सूचना पुलिस को दी गई। रुधौली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मौके से पानी की बोतल, डिस्पोजल गिलास, नमकीन की पन्नी और शराब की बोतल बरामद की। महिला की चप्पलें पास में ही पड़ी थी। उसके कपड़े अस्त-व्ययस्त थे जो उसके साथ हुई हैवानियत की गवाही दे रहे थे।

ये भी पढ़ें:यूपी में इन्हें रेड कारपेट वेलकम देगी सरकार, नीति में संशोधन पर भी विचार
ये भी पढ़ें:UP Weather: यूपी में 26 से 28 के बीच बदलेगा मौसम, हो सकती है बारिश; बढ़ेगी सर्दी
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |