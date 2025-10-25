Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsHusband attacked wife with hammer father killed mother in front of son in gonda
यूपी में नृशंस हत्या: पत्नी पर हथौड़ा लेकर दौड़ा पति, बेटे के सामने की पिता ने मां को उतारा मौत के घाट

यूपी में नृशंस हत्या: पत्नी पर हथौड़ा लेकर दौड़ा पति, बेटे के सामने की पिता ने मां को उतारा मौत के घाट

संक्षेप: गोंडा में एक पिता ने पांच साल के बेटे के सामने उसकी मां की हथौड़ा मारकर हत्या कर दी। इसके बाद बेटे को लेकर आरोपी ससुराल भाग गया। पुलिस को महिला का खून से लथपथ शव मिला है।

Sat, 25 Oct 2025 07:09 PMDinesh Rathour नबाबगंज / टिकरी (गोण्डा)
share Share
Follow Us on

यूपी के गोंडा से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर हथौड़े से वार करके उसको मौत के घाट उतार दिया। पिता ने बेटे के सामने ही उसकी मां की बेरहमी से हत्या कर दी। घर में महिला का खून से लथपथ शव बरामद किया गया है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपने पांच साल के बेटे को लेकर ससुराल चला गया और उसे वहां उसे छोड़ने के बाद फरार हो गया। घटना के बाबत मृतका आरती के भाई विनय की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

वजीरगंज थाना क्षेत्र के मधवापुर निवासी विनय गुप्ता की बहन आरती की शादी करीब आठ साल पहले कोल्हमपुर बाजार निवासी गुनीराम से हुई थी। दोनों के एक पांच साल का बेटा कान्हा है। मृतका का भाई विनय जब भांजे के साथ बहन आरती के घर पहुंचा तो अंदर का मंजर देखकर उसकी चीख निकल गई। कमरे में आरती की लाश खून से लथपथ पड़ी थी। सिर और शरीर पर कई जगह वार किए गए थे, घर के अन्दर तीन कमरों के दीवारों और फर्श पर खून के छींटे थे और महिला का खून से लथपथ शव फर्श पर पड़ा था।

सूचना पर नवाबगंज थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। एएसपी राधेश्याम राय और सीओ डा यूपी सिंह भी मौके पर पहुंच कर छानबीन की। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से खून से सने हथौड़े और चाकू बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक, गुनीराम अपने मकान में ही फल की दुकान चलाता था। पडोसियों ने बताया कि आए दिन पति पत्नी में झगड़ा और मारपीट होता था। एसओ ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Gonda News Up Murder UP Police
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |