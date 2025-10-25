यूपी में नृशंस हत्या: पत्नी पर हथौड़ा लेकर दौड़ा पति, बेटे के सामने की पिता ने मां को उतारा मौत के घाट
संक्षेप: गोंडा में एक पिता ने पांच साल के बेटे के सामने उसकी मां की हथौड़ा मारकर हत्या कर दी। इसके बाद बेटे को लेकर आरोपी ससुराल भाग गया। पुलिस को महिला का खून से लथपथ शव मिला है।
यूपी के गोंडा से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर हथौड़े से वार करके उसको मौत के घाट उतार दिया। पिता ने बेटे के सामने ही उसकी मां की बेरहमी से हत्या कर दी। घर में महिला का खून से लथपथ शव बरामद किया गया है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपने पांच साल के बेटे को लेकर ससुराल चला गया और उसे वहां उसे छोड़ने के बाद फरार हो गया। घटना के बाबत मृतका आरती के भाई विनय की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
वजीरगंज थाना क्षेत्र के मधवापुर निवासी विनय गुप्ता की बहन आरती की शादी करीब आठ साल पहले कोल्हमपुर बाजार निवासी गुनीराम से हुई थी। दोनों के एक पांच साल का बेटा कान्हा है। मृतका का भाई विनय जब भांजे के साथ बहन आरती के घर पहुंचा तो अंदर का मंजर देखकर उसकी चीख निकल गई। कमरे में आरती की लाश खून से लथपथ पड़ी थी। सिर और शरीर पर कई जगह वार किए गए थे, घर के अन्दर तीन कमरों के दीवारों और फर्श पर खून के छींटे थे और महिला का खून से लथपथ शव फर्श पर पड़ा था।
सूचना पर नवाबगंज थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। एएसपी राधेश्याम राय और सीओ डा यूपी सिंह भी मौके पर पहुंच कर छानबीन की। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से खून से सने हथौड़े और चाकू बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक, गुनीराम अपने मकान में ही फल की दुकान चलाता था। पडोसियों ने बताया कि आए दिन पति पत्नी में झगड़ा और मारपीट होता था। एसओ ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।