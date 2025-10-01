प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हाल में थी पत्नी, तभी आ गया पति; आधी रात बवाल के 8 दिन बाद हत्या

ममता के हरपाल के भांजे कैलाश और उसके मौसेरे भाई राहुल से प्रेम संबंध हैं। हत्या से 8 दिन पहले हरपाल रात में घर पहुंचा था। उस समय कैलाश और उसकी पत्नी आपत्तिजनक स्थिति में थे। हरपाल ने विरोध किया तो दोनों में झगड़ा हो गया। आधी रात को बवाल मच गया।

उत्तर प्रदेश बरेली में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक पति ने रात के वक्त अपनी पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हाल में देख लिया। पति ने इसका विरोध किया जिस उस आधी रात को घर में बवाल हो गया। इस घटना के आठ दिन पति की लाश खाई में गिरी पिकअप में पड़ी मिली। पिकअप, पेशे से ड्राइवर इस शख्स की ही थी।

इस सनसनीखेज कांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने पूरी साजिश को बेनकाब कर दिया है। पुलिस ने बताया कि पिकअप ड्राइवर की हत्या उसकी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। हत्या के बाद घटना को हादसे का रूप देने की कोशिश की गई। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साजिश खुल गई। पुलिस ने तीन नामजद और तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की है। बरेली के शाही क्षेत्र के गांव खरसेनी निवासी 32 वर्षीय हरपाल पिकअप चलाते थे। आठ सितंबर को मिर्जापुर शाही रोड किनारे खाई में घुसी पिकअप में ड्राइवर सीट पर उनका शव मिला था। पोस्टमार्टम में हरपाल की मौत दम घुटने से होने की पुष्टि हुई थी।

घटना के 20 दिन बाद मां ने दर्ज कराई हत्या की रिपोर्ट घटना के बीस दिन बाद हरपाल की मां पूनम देवी ने शाही थाने में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। मां के मुताबिक हरपाल की पत्नी ममता ने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या की थी। उन्होंने बताया कि ममता के हरपाल के भांजे कैलाश और उसके मौसेरे भाई राहुल से प्रेम संबंध हैं। हत्या से आठ दिन पहले हरपाल रात में घर पहुंचा था। उस समय कैलाश और उसकी पत्नी आपत्तिजनक स्थिति में थे। हरपाल ने विरोध किया तो दोनों में कहासुनी हुई।