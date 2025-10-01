husband arrives to find wife in compromising position with lover murder 8 days after midnight bawal illicit relationship प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हाल में थी पत्नी, तभी आ गया पति; आधी रात बवाल के 8 दिन बाद हत्या, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newshusband arrives to find wife in compromising position with lover murder 8 days after midnight bawal illicit relationship

प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हाल में थी पत्नी, तभी आ गया पति; आधी रात बवाल के 8 दिन बाद हत्या

ममता के हरपाल के भांजे कैलाश और उसके मौसेरे भाई राहुल से प्रेम संबंध हैं। हत्या से 8 दिन पहले हरपाल रात में घर पहुंचा था। उस समय कैलाश और उसकी पत्नी आपत्तिजनक स्थिति में थे। हरपाल ने विरोध किया तो दोनों में झगड़ा हो गया। आधी रात को बवाल मच गया। 

Ajay Singh संवाददाता, बरेलीWed, 1 Oct 2025 12:44 PM
share Share
Follow Us on
प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हाल में थी पत्नी, तभी आ गया पति; आधी रात बवाल के 8 दिन बाद हत्या

उत्तर प्रदेश बरेली में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक पति ने रात के वक्त अपनी पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हाल में देख लिया। पति ने इसका विरोध किया जिस उस आधी रात को घर में बवाल हो गया। इस घटना के आठ दिन पति की लाश खाई में गिरी पिकअप में पड़ी मिली। पिकअप, पेशे से ड्राइवर इस शख्स की ही थी।

इस सनसनीखेज कांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने पूरी साजिश को बेनकाब कर दिया है। पुलिस ने बताया कि पिकअप ड्राइवर की हत्या उसकी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। हत्या के बाद घटना को हादसे का रूप देने की कोशिश की गई। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साजिश खुल गई। पुलिस ने तीन नामजद और तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की है। बरेली के शाही क्षेत्र के गांव खरसेनी निवासी 32 वर्षीय हरपाल पिकअप चलाते थे। आठ सितंबर को मिर्जापुर शाही रोड किनारे खाई में घुसी पिकअप में ड्राइवर सीट पर उनका शव मिला था। पोस्टमार्टम में हरपाल की मौत दम घुटने से होने की पुष्टि हुई थी।

ये भी पढ़ें:पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की पति की हत्या,रोते रहे बच्चों के सामने पिता का मर्डर

घटना के 20 दिन बाद मां ने दर्ज कराई हत्या की रिपोर्ट

घटना के बीस दिन बाद हरपाल की मां पूनम देवी ने शाही थाने में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। मां के मुताबिक हरपाल की पत्नी ममता ने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या की थी। उन्होंने बताया कि ममता के हरपाल के भांजे कैलाश और उसके मौसेरे भाई राहुल से प्रेम संबंध हैं। हत्या से आठ दिन पहले हरपाल रात में घर पहुंचा था। उस समय कैलाश और उसकी पत्नी आपत्तिजनक स्थिति में थे। हरपाल ने विरोध किया तो दोनों में कहासुनी हुई।

ये भी पढ़ें:पत्नी ने पति की हत्या कर चारपाई समेत दफनाया, बच्चों से कहा- पापा को मारना जरूरी

इसके बाद कैलाश, ममता और राहुल ने हरपाल को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। आठ सितंबर की रात राहुल ने हरपाल को फोन कर ऋषिकेश जाने के बहाने से गाड़ी बुक करते हुए बुलाया। हरपाल घर से गाड़ी लेकर निकला। इसके बाद कैलाश और राहुल ने अपने तीन अज्ञात साथियों के साथ मिलकर हरपाल की हत्या कर दी। मां की तहरीर पर मंगलवार को पुलिस ने कैलाश निवासी फिदाईपुर, राहुल निवासी बिलसा शीशगढ़, ममता और तीन अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया है। सीओ अजय कुमार ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जल्द ही हत्याकांड का खुलासा किया जाएगा।

UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |