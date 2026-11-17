करंट से पति-पत्नी की मौत, बेटी झुलसी; दीपावली पर लगी झालर उतारते समय दर्दनाक हादसा
महराजगंज के कोठीभार थाना क्षेत्र के कैमा गांव के रामआधार मंगलवार को मकान से झालर उतार रहे थे। मकान से सट कर दौड़ रहे 11 हजार वोल्ट हाईटेंशन करंट की तार के चपेट में वह आ गए। उनको बचाने पहुंची उनकी पत्नी पुष्पा भी धू धू कर जलने लगी। माता-पिता को झुलसता देख दौड़ी बेटी गोल्डी भी करंट की चपेट में आ गई।
महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। उत्तर प्रदेश के महराजगंज में दीपावली पर लगी झालर उतारते समय दर्दनाक हादसा हो गया। इस दौरान हाई टेंशन की तार की चपेट में आकर पति-पत्नी की मौत हो गई। वहीं उनकी बेटी गंभीर रूप से झुलस गई। उसे महराजगंज जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे हॉयर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। घटना महराजगंज के कोठीभार थाना क्षेत्र के कैमा गांव की है।
मिली जानकारी के अनुसार कैमा गांव के रहने वाले रामआधार मंगलवार को मकान से झालर उतार रहे थे। इसी दौरान मकान से सट कर दौड़ रहे 11 हजार वोल्ट हाईटेंशन करंट की तार के चपेट में वह आ गए। पति को तड़पता देख उनको बचाने पहुंची उनकी पत्नी पुष्पा भी धू धू कर जलने लगी। माता-पिता को झुलसता देख दौड़ी उसकी बेटी गोल्डी भी करंट की चपेट में आ गई। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने घायल गोल्डी को आनन-फानन में जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। सीएमएस डॉ. एके द्विवेदी ने अपनी देखरेख में उसका इलाज कराया। इलाज के बाद उसे हॉयर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया।
ट्रांसफार्मर की चपेट में आए तीन किशोर, एक की हालत नाजुक
वहीं महराजगंज के ही कोठीभार थाना क्षेत्र के ग्राम सभा बरियारपुर में मंगलवार दोपहर एक और हादसा हो गया। विद्यालय से पढ़कर वापस घर लौट रहे तीन किशोर गांव में लगे ट्रांसफार्मर की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों को गांव के लोगों ने एम्बुलेंस से आनन-फानन में जिला अस्पताल भिजवाया। जिला अस्पताल में एक किशोर की हालत नाजुक देख डॉक्टरों ने उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया। वहीं बाकी के दो किशोरों का जिला अस्पताल के बर्न वार्ड में इलाज चल रहा है।
बताया जा रहा है कि बरियारपुर निवासी मुसाफिर के दो बेटे 13 वर्षीय चांद, 12 वर्षीय साहिल और गांव के ही उमेश का 15 वर्षीय बेटा आशीष मंगलवार की सुबह विद्यालय में पढ़ने के लिए गए थे। अपराह्न के समय अवकाश हो जाने के बाद तीनों एक साथ घर के लिए निकले। गांव के ही एक शख्स ने घर पर बेटी की शादी समारोह के चलते गांव में बड़ी गाड़ियों का प्रवेश रोकने के लिए टेंट की पाइप से रास्ते को अवरुद्ध कर दिया था। स्कूल से लौटते समय घर जाने की कोशिश में तीनो किशोर उसी पाइप को हटाने लगे। उसी दौरान लोहे की पाइप ट्रांसफार्मर में टकरा गया, जिसके बाद उन तीनों किशोरों को बिजली का जोरदार झटका लगा। वे बुरी तरह से झुलस गए। घटना को देख गांव के लोगों ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल एम्बुलेंस को फोन कर बुलाया और घटना की जानकारी थाने को दी। घटना की जानकारी मिलते ही प्रभारी निरीक्षक कोठीभार अखिलेश कुमार वर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। एसओ ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। मामले में जरूरी कार्रवाई होगी।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें