महराजगंज के कोठीभार थाना क्षेत्र के कैमा गांव के रामआधार मंगलवार को मकान से झालर उतार रहे थे। मकान से सट कर दौड़ रहे 11 हजार वोल्ट हाईटेंशन करंट की तार के चपेट में वह आ गए। उनको बचाने पहुंची उनकी पत्नी पुष्पा भी धू धू कर जलने लगी। माता-पिता को झुलसता देख दौड़ी बेटी गोल्डी भी करंट की चपेट में आ गई।

महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। उत्तर प्रदेश के महराजगंज में दीपावली पर लगी झालर उतारते समय दर्दनाक हादसा हो गया। इस दौरान हाई टेंशन की तार की चपेट में आकर पति-पत्नी की मौत हो गई। वहीं उनकी बेटी गंभीर रूप से झुलस गई। उसे महराजगंज जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे हॉयर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। घटना महराजगंज के कोठीभार थाना क्षेत्र के कैमा गांव की है।

मिली जानकारी के अनुसार कैमा गांव के रहने वाले रामआधार मंगलवार को मकान से झालर उतार रहे थे। इसी दौरान मकान से सट कर दौड़ रहे 11 हजार वोल्ट हाईटेंशन करंट की तार के चपेट में वह आ गए। पति को तड़पता देख उनको बचाने पहुंची उनकी पत्नी पुष्पा भी धू धू कर जलने लगी। माता-पिता को झुलसता देख दौड़ी उसकी बेटी गोल्डी भी करंट की चपेट में आ गई। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने घायल गोल्डी को आनन-फानन में जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। सीएमएस डॉ. एके द्विवेदी ने अपनी देखरेख में उसका इलाज कराया। इलाज के बाद उसे हॉयर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया।

ट्रांसफार्मर की चपेट में आए तीन किशोर, एक की हालत नाजुक वहीं महराजगंज के ही कोठीभार थाना क्षेत्र के ग्राम सभा बरियारपुर में मंगलवार दोपहर एक और हादसा हो गया। विद्यालय से पढ़कर वापस घर लौट रहे तीन किशोर गांव में लगे ट्रांसफार्मर की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों को गांव के लोगों ने एम्बुलेंस से आनन-फानन में जिला अस्पताल भिजवाया। जिला अस्पताल में एक किशोर की हालत नाजुक देख डॉक्टरों ने उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया। वहीं बाकी के दो किशोरों का जिला अस्पताल के बर्न वार्ड में इलाज चल रहा है।