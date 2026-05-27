शादी के 14 साल बाद भी नहीं हो रहा था बच्चा, तनाव में आकर पति-पत्नी ने कर ली आत्महत्या

एटा में शादी के 14 साल बीत जाने के बाद भी बच्चा ना होने से आहत दंपत्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी मिलने पर परिवार में कोहराम मच गया। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस अधिकारियों ने घटना स्थल का निरीक्षण किया है।

UP News: यूपी के एटा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां शादी के 14 साल बीत जाने के बाद भी बच्चा ना होने से आहत दंपत्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी मिलने पर परिवार में कोहराम मच गया। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस अधिकारियों ने घटना स्थल का निरीक्षण किया है।

ये घटना थाना निधौली कलां क्षेत्र के रशीदपुर गांव का है। 35 साल के भानु प्रताप सिंह की शादी 14 साल पहले रामा देवी के साथ हुई थी। शादी के बाद दोनों के कोई संतान नहीं हुई। संतान ना होने पर काफी इलाज भी कराया। डॉक्टरों ने रामादेवी की बच्चेदानी में गांठ बता दी थी। इसका अलीगढ़ में इलाज चल रहा था। दोनों इस बात को लेकर तनाव में रहते थे। मंगलवार की शाम को दोनों खेत पर काम करने के लिए चले गए। देर शाम तक घर नहीं आए तो परिवार के लोगों ने तलाश की। गांव के बाहर पेड पर दोनों के शव फांसी के फंदे पर लटके मिले है। शव मिलने की जानकारी रात तीन बजे पुलिस को दी गई।

सूचना मिलने पर आनन-फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं, पुलिस अधिकारियों ने घटना स्थल का निरीक्षण किया है। इस मामले में एएसपी श्वेताभ पांडेय ने बताया कि पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया है। अभी तक आत्महत्या करने की बात प्रकाश में आ रही है। आत्महत्या के पीछे बच्चा ना होना बताया गया है। फिर भी पुलिस अन्य पहलुओं पर भी जांच कर रही है।

मासूम बेटे संग कुएं में कूदी मां उधर, ललितपुर में एक महिला अपने तीन वर्षीय मासूम पुत्र को लेकर कुएं में कूद गई। जिससे उन दोनों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम और गांव में मातम छाया रहा।