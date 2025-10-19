Hindustan Hindi News
भाइयों के साथ मिलकर पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, रॉड और बेलचा से पीट-पीटकर मार डाला

संक्षेप: सीतापुर में दिवाली के एक दिन पहले एक घर में कोहराम मच गया। एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी की भाइयों के साथ मिलकर पीट-पीटकर अधमरा कर दिया। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

Sun, 19 Oct 2025 03:18 PMDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, सीतापुर
यूपी के सीतापुर में धनतेरस की रात एक युवक ने अपने भाइयों के साथ मिलकर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। युवक ने रॉड और बेलचा से पत्नी को इस कदर पीटा कि उसकी मौत हो गई। महिला की मौत से परिवार में कोहराम मचा है। घटनाक्रम के अनुसार सुर्जीपारा गांव निवासी संदीप पुत्र बेंचेलाल का शनिवार की देर रात खाना खाने के दौरान उसकी पत्नी सुमन से विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर संदीप ने अपने भाइयों जगरूप, अनिल और पारिवारिक सदस्य विक्रम पुत्र प्रहलाद के साथ मिलकर लोहे की रॉड, बेलचा और स्टूल से सुमन देवी (36) पर हमला कर दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई।

घायलावस्था में मृतका सुमन देवी ने फोन पर ग्राम नकुरी कला निवासी अपने पिता राम आसरे पुत्र हुलास को घटना की जानकारी दी थी। मामले की सूचना मिलते ही राम आसरे आनन-फानन में हरगांव पहुंचकर अपनी पुत्री को सीएचसी लेकर गये जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका का पति संदीप मूलरूप से क्षेत्र के बेनीवाइजपुर गांव का निवासी था। सुमन देवी आंगनबाड़ी कार्यकत्री थी और वर्तमान में अपने पति व बच्चों के साथ कस्बे के सुर्जीपारा मोड़ के निकट रामपुर बरौरा मोहल्ले में रहती थीं। राम आसरे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मृतका के पति संदीप सहित संदीप के भाई जगरूप, अनिल और पारिवारिक सदस्य विक्रम के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक अरविन्द कुमार पाण्डेय ने बताया फील्ड यूनिट द्वारा मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्रित किए गए। मुख्य आरोपी पति संदीप को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।