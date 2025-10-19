भाइयों के साथ मिलकर पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, रॉड और बेलचा से पीट-पीटकर मार डाला

संक्षेप: सीतापुर में दिवाली के एक दिन पहले एक घर में कोहराम मच गया। एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी की भाइयों के साथ मिलकर पीट-पीटकर अधमरा कर दिया। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

यूपी के सीतापुर में धनतेरस की रात एक युवक ने अपने भाइयों के साथ मिलकर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। युवक ने रॉड और बेलचा से पत्नी को इस कदर पीटा कि उसकी मौत हो गई। महिला की मौत से परिवार में कोहराम मचा है। घटनाक्रम के अनुसार सुर्जीपारा गांव निवासी संदीप पुत्र बेंचेलाल का शनिवार की देर रात खाना खाने के दौरान उसकी पत्नी सुमन से विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर संदीप ने अपने भाइयों जगरूप, अनिल और पारिवारिक सदस्य विक्रम पुत्र प्रहलाद के साथ मिलकर लोहे की रॉड, बेलचा और स्टूल से सुमन देवी (36) पर हमला कर दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई।

घायलावस्था में मृतका सुमन देवी ने फोन पर ग्राम नकुरी कला निवासी अपने पिता राम आसरे पुत्र हुलास को घटना की जानकारी दी थी। मामले की सूचना मिलते ही राम आसरे आनन-फानन में हरगांव पहुंचकर अपनी पुत्री को सीएचसी लेकर गये जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका का पति संदीप मूलरूप से क्षेत्र के बेनीवाइजपुर गांव का निवासी था। सुमन देवी आंगनबाड़ी कार्यकत्री थी और वर्तमान में अपने पति व बच्चों के साथ कस्बे के सुर्जीपारा मोड़ के निकट रामपुर बरौरा मोहल्ले में रहती थीं। राम आसरे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।