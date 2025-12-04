एक ने पकड़े हाथ तो दूसरे ने पैर, पति ने पांच लोगों संग मिलकर प्रेस से जलाया पत्नी का प्राइवेट पार्ट

संक्षेप: हापुड़ में एक महिला ने अपने पति और उसके पांच दोस्तों पर उसकी हत्या का प्रयास करने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि पति ने अपने पांच दोस्तों के साथ मिलकर उसको मारापीटा।

यूपी के हापुड़ में एक महिला ने अपने पति और उसके पांच दोस्तों पर उसकी हत्या का प्रयास करने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि पति ने अपने पांच दोस्तों के साथ मिलकर उसको मारापीटा। इसके बाद हाथ-पैर पकड़कर उसके प्राइवेट पार्ट को प्रेस से जला दिया। इस संबंध में महिला ने पुलिस से शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। महिला ने इसके बाद कोर्ट की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर थाना बाबूगढ़ पुलिस ने पति समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उसकी शादी करीब 17 वर्ष पहले थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के एक गांव निवासी मनोज से हुई थी। आरोप है कि उसका पति चरित्रहीन है। आरोप है कि 24 सितंबर की रात करीब 11 बजे श्रीचंद ने हाथ तो रोहताश ने उसके पैर पकड़े। संजय ने एक तरफ तो सुभाष ने उनके शरीर को दूसरी तरफ से दबा लिया। इसके बाद पति ने प्रेस से उसकी बाजू व प्राइवेट पार्ट को जलाया। शोर मचाने पर पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग मौके पर एकत्र हो गए, जिन्हें देख आरोपी उसे छोड़कर फरार हो घए।