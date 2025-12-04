एक ने पकड़े हाथ तो दूसरे ने पैर, पति ने पांच लोगों संग मिलकर प्रेस से जलाया पत्नी का प्राइवेट पार्ट
हापुड़ में एक महिला ने अपने पति और उसके पांच दोस्तों पर उसकी हत्या का प्रयास करने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि पति ने अपने पांच दोस्तों के साथ मिलकर उसको मारापीटा।
यूपी के हापुड़ में एक महिला ने अपने पति और उसके पांच दोस्तों पर उसकी हत्या का प्रयास करने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि पति ने अपने पांच दोस्तों के साथ मिलकर उसको मारापीटा। इसके बाद हाथ-पैर पकड़कर उसके प्राइवेट पार्ट को प्रेस से जला दिया। इस संबंध में महिला ने पुलिस से शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। महिला ने इसके बाद कोर्ट की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर थाना बाबूगढ़ पुलिस ने पति समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उसकी शादी करीब 17 वर्ष पहले थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के एक गांव निवासी मनोज से हुई थी। आरोप है कि उसका पति चरित्रहीन है। आरोप है कि 24 सितंबर की रात करीब 11 बजे श्रीचंद ने हाथ तो रोहताश ने उसके पैर पकड़े। संजय ने एक तरफ तो सुभाष ने उनके शरीर को दूसरी तरफ से दबा लिया। इसके बाद पति ने प्रेस से उसकी बाजू व प्राइवेट पार्ट को जलाया। शोर मचाने पर पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग मौके पर एकत्र हो गए, जिन्हें देख आरोपी उसे छोड़कर फरार हो घए।
पीड़िता घटना की रिपोर्ट लिखाने थाने पहुंची तो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज न कर उससे कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिया। वह आरोपियों से अपनी जान बचाती हुई यहां-वहां समय काट रही है। आरोपियों ने उसका मोबाइल और आधार कार्ड भी छीन लिए हैं। तीन अक्तूबर 2025 को उन्होंने घटना की शिकायत मुख्यमंत्री, डीआईजी मेरठ जोन, एसपी हापुड़ आदि को शिकायती पत्र डाक से भेजकर की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। थाना प्रभारी मुनीष प्रताप सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मनोज, श्रीचंद, रोहताश, संजय व सुभाष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच कराई जा रही है।