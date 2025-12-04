Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsHusband along with five others burnt his wife private parts with an iron in hapur
एक ने पकड़े हाथ तो दूसरे ने पैर, पति ने पांच लोगों संग मिलकर प्रेस से जलाया पत्नी का प्राइवेट पार्ट

एक ने पकड़े हाथ तो दूसरे ने पैर, पति ने पांच लोगों संग मिलकर प्रेस से जलाया पत्नी का प्राइवेट पार्ट

संक्षेप:

हापुड़ में एक महिला ने अपने पति और उसके पांच दोस्तों पर उसकी हत्या का प्रयास करने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि पति ने अपने पांच दोस्तों के साथ मिलकर उसको मारापीटा। 

Dec 04, 2025 06:25 pm ISTDinesh Rathour हापुड़
share Share
Follow Us on

यूपी के हापुड़ में एक महिला ने अपने पति और उसके पांच दोस्तों पर उसकी हत्या का प्रयास करने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि पति ने अपने पांच दोस्तों के साथ मिलकर उसको मारापीटा। इसके बाद हाथ-पैर पकड़कर उसके प्राइवेट पार्ट को प्रेस से जला दिया। इस संबंध में महिला ने पुलिस से शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। महिला ने इसके बाद कोर्ट की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर थाना बाबूगढ़ पुलिस ने पति समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उसकी शादी करीब 17 वर्ष पहले थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के एक गांव निवासी मनोज से हुई थी। आरोप है कि उसका पति चरित्रहीन है। आरोप है कि 24 सितंबर की रात करीब 11 बजे श्रीचंद ने हाथ तो रोहताश ने उसके पैर पकड़े। संजय ने एक तरफ तो सुभाष ने उनके शरीर को दूसरी तरफ से दबा लिया। इसके बाद पति ने प्रेस से उसकी बाजू व प्राइवेट पार्ट को जलाया। शोर मचाने पर पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग मौके पर एकत्र हो गए, जिन्हें देख आरोपी उसे छोड़कर फरार हो घए।

पीड़िता घटना की रिपोर्ट लिखाने थाने पहुंची तो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज न कर उससे कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिया। वह आरोपियों से अपनी जान बचाती हुई यहां-वहां समय काट रही है। आरोपियों ने उसका मोबाइल और आधार कार्ड भी छीन लिए हैं। तीन अक्तूबर 2025 को उन्होंने घटना की शिकायत मुख्यमंत्री, डीआईजी मेरठ जोन, एसपी हापुड़ आदि को शिकायती पत्र डाक से भेजकर की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। थाना प्रभारी मुनीष प्रताप सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मनोज, श्रीचंद, रोहताश, संजय व सुभाष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच कराई जा रही है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Hapur News UP Police Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |