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पति के अस्पताल जाते ही पत्नी ने कर दिया कांड, बच्चों ने भूत-भूत का शोर मचा खोल दी बेड के नीचे की पोल

Ajay Singh संवाददाता, धानेपुर (गोंडा)
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इंस्टाग्राम पर विवाहिता और युवक के बीच प्यार होने पर दोनों मिलने के लिए बेकरार हो उठे। तीन दिन पहले विवाहिता के पति का हार्निया का ऑपरेशन अस्पताल में हुआ है। विवाहिता ने प्रेमी को फोन कर बुला लिया। दूसरे प्रांत में रह रहा युवक भी बिना देरी किए दो दिन पहले विवाहिता के घर आ धमका।

पति के अस्पताल जाते ही पत्नी ने कर दिया कांड, बच्चों ने भूत-भूत का शोर मचा खोल दी बेड के नीचे की पोल

UP News : उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक गजब कांड हो गया। यहां एक शख्स हार्निया के ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती हुआ तो उसकी पत्नी ने वर्तमान में दूसरे राज्य में रह रहे बॉयफ्रेंड को घर बुला लिया। बॉयफ्रेंड इंस्टाग्राम पर बना थाा। महज एक महीने के अंदर उसकी दोस्ती प्यार में बदल गई थी। विवाहिता के बुलावे पर युवक उसके घर आ धमका और घर में ही छिप-छिपकर रहने लगा। मंगलवार को इसकी भनक पड़ोसियों को लगी तो उन्होंने घेरकर युवक को पकड़ लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। उसके खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई की गई है।

महिला गोंडा के धानेपुर की रहने वाली है। उसका प्रेमी मूल रूप से बस्ती जिले के रुधौली थाना क्षेत्र का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि इंस्टाग्राम पर विवाहिता और युवक के बीच प्यार होने पर दोनों मिलने के लिए बेकरार हो उठे। तीन दिन पहले विवाहिता के पति का हार्निया का ऑपरेशन अस्पताल में हुआ है। विवाहिता ने प्रेमी को फोन कर अच्छा मौका होने का हवाला देकर बुला लिया। दूसरे प्रांत में रह रहा युवक भी बिना देरी किए दो दिन पहले विवाहिता के घर आ धमका। उसने बड़ी सफाई को युवक को अपने घर में रख लिया। लोगों का कहना है कि महिला दिन में उसे बेड के नीचे छिपा देती थी।

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गेंद कमरे में गई और मचा भूत-भूत का शोर

इस तरह दो दिन ठीक-ठाक पार हुआ। मंगलवार को कुछ लड़के गेंद खेल रहे थे। गेंद विवाहिता के घर में चली गई। इस पर बच्चे भी ढूंढ़ते हुए घर में दाखिल हुए तो बेड के नीचे युवक को देख बच्चे भूत-भूत कहते हुए चिल्ला उठे। इस पर पड़ोसी जुट गए और बेड के नीचे छिपे युवक को खींच लाये और युवक के साथ धक्का मुक्की करने लगे।

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हालांकि कुछ समझदार लोगों ने आरोपी को छुड़ाकर बगल के एक व्यक्ति के घर में बंद कर दिया। लड़के ने अपने घर और लड़की अपने मायके वालों को सूचना दी। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया और युवती को उसके मायकेवालों के सुपुर्द कर दिया। प्रभारी निरीक्षक अरविंद यादव ने बताया कि कोई शिकायत नहीं मिली है। युवक का शांतिभंग में चालान कर दिया गया है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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