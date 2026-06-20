पत्नी की कमजोरी दूर करने के लिए ड्रिप लगाई, आधी खुद को चढ़ाई; रिएक्शन होने से पति की मौत

रामपुर के खौद गांव में बीमार पत्नी की कमजोरी दूर करने के लिए पति ने मेडिकल स्टोर से हेमासेल ड्रिप लाकर घर पर ही पत्नी को चढ़ाई और बची ड्रिप खुद को लगा ली। दवा के रिएक्शन से दोनों की हालत बिगड़ गई। इलाज के दौरान पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है।

यूपी के रामपुर शहर में बिना डॉक्टरी सलाह मेडिकल स्टोर से ड्रिप लाकर खुद ही चढ़ाना एक दंपति के लिए जानलेवा साबित हुआ। अजीमनगर थाना क्षेत्र के खौद में बीमार पत्नी की कमजोरी दूर करने के लिए पति ने घर पर ही 'हेमासेल ड्रिप' लगा दी और बाद में बची हुई ड्रिप खुद को भी चढ़ा ली। दवा के रिएक्शन और गलत तरीके से ड्रिप चढ़ने के कारण दोनों की हालत बिगड़ गई, जिसमें इलाज के दौरान पति की मौत हो गई जबकि पत्नी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। इस हादसे से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। खौद बिजलीघर में दिहाड़ी पर काम करने वाला पप्पू सैनी (30) अपनी पत्नी की पिछले कई दिनों से चल रही बीमारी और कमजोरी को लेकर चिंतित था। इसी बीच किसी स्थानीय व्यक्ति ने उसे सलाह दी कि पत्नी को 'हेमासेल ड्रिप' लगवा दो, जिससे उसकी कमजोरी तुरंत दूर हो जाएगी।

पत्नी के खुद ही लगा दी ड्रिप, बची हुई खुद के चढ़ाई इस सलाह पर भरोसा करके पप्पू शुक्रवार सुबह बहादुरगंज के एक मेडिकल स्टोर से सीधे ड्रिप खरीदकर घर ले आया और बिना किसी डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी की देखरेख के खुद ही पत्नी को चढ़ा दी। अभी करीब आधी बोतल ड्रिप ही चढ़ी थी कि अचानक पत्नी को तेज चक्कर आने लगे और वह बेहोश हो गई। पत्नी की हालत बिगड़ती देख पप्पू घबरा गया और उसने तुरंत ड्रिप हटा दी। इसके बाद पप्पू ने एक और आत्मघाती कदम उठाया, उसने बची हुई आधी ड्रिप खुद को ही लगा ली। जिसके चलते, कुछ ही मिनटों में ड्रिप के रिएक्शन के कारण पप्पू भी अचेत हो गया। जब घर के अन्य सदस्यों ने कमरे में पति-पत्नी दोनों को बेहोश पड़ा देखा तो उनके होश उड़ गए। परिजनों के चीखने-चिल्लाने पर आसपास के तमाम ग्रामीण मौके पर पहुंच गए।