पति ने लगाया अवैध संबंधों का आरोप, नाराज बीवी ने भाइयों के साथ मिलकर कर दी हत्या

यूपी के रामपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां मिलक थाना क्षेत्र में एक महिला ने भाइयों के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। मृतक के भाई ने कोतवाली में तहरीर देकर पत्नी के अवैध संबंधों के विरोध पर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर पर जांच शुरू कर शव का पोस्टमार्टम कराया है।

मिलक थाना क्षेत्र के भोनकपुर गांव के रहने वाले राकेश ने पुलिस को सूचना दी कि उसके भाई सुखलाल की शादी साल 2005 में इसी थाना क्षेत्र के सिंगरा गांव की रहने वाली महिला के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिनों तक सब ठीक चला, लेकिन बाद में उसकी भाभी के किसी व्यक्ति से अवैध संबंध होने का पता उसके भाई को चला था। इसके बाद भाभी उसके भाई को रास्ते से हटाना चाहती थी। कई बार भाभी ने प्रयास किया लेकिन, वह असफल हुई। बुधवार की रात भाभी ने अपने दो भाई और तीन अज्ञात व्यक्तियों को घर पर बुलाया। देर रात दो बजे उसके भतीजे भारत सिंह पुत्र सुखलाल को कमरे में बंद कर दिया। आरोप लगाया कि भाभी ने पांचों के साथ मिलकर भाई सुखलाल को बेरहमी से पीटा और हत्या कर दी।