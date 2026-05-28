नशे में गाली देने पर भड़की पत्नी; पति के सिर पर डंडा मारा, अस्पताल ले जाने के दौरान मौत

अलीगढ़ के सासनीगेट क्षेत्र में नशे में पत्नी से मारपीट कर रहे सब्जी विक्रेता कंचन सिंह की पत्नी ने गुस्से में डंडा मार दिया। सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम में पसली टूटने की भी पुष्टि हुई है।

अलीगढ़ के सासनीगेट थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद के दौरान पत्नी के डंडा मारने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि अभी तक मामले में किसी पक्ष की ओर से थाने में तहरीर नहीं दी गई है। जानकारी के अनुसार मोहल्ला पला साहिबाबाद निवासी 45 वर्षीय कंचन सिंह पुत्र रघुवीर होली चौक पर सब्जी की दुकान लगाता था। परिवार में पत्नी और तीन बेटियां हैं। पुलिस के मुताबिक कंचन शराब और अन्य नशे का आदी था। मंगलवार रात वह नशे की हालत में घर पहुंचा और पत्नी के साथ गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई।

नशे में गाली देने पर भड़की पत्नी, पति के सिर पर डंडा मारा बताया गया कि विवाद बढ़ने पर पत्नी घर छोड़कर पास स्थित दुकान पर चली गई। कुछ देर बाद कंचन भी वहां पहुंच गया और पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान गुस्से में पत्नी ने दुकान पर तिरपाल में लगे डंडे को निकालकर कंचन के सिर पर वार कर दिया। आसपास मौजूद लोगों ने दोनों को शांत कराया। इसके बाद कंचन वहां से कुछ दूर जाकर सड़क किनारे बैठ गया। थोड़ी देर बाद वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा।

मौत की खबर से परिवार में पसरा मातम घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर भीड़ जुट गई। परिजन आनन-फानन में उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में गंभीर चोट और पसली टूटने से मौत की पुष्टि हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।