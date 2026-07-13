पति ने 2 साल तक नहीं बनाए शारीरिक संबंध, स्पर्म सैंपल भी नहीं दे सका; पत्नी ने किया केस
Husband- Wife Story: एक पत्नी ने अपने पति के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पत्नी का आरोप है कि शादी के बाद पति ने दो साल तक उसके साथ शारीरिक संंबंध नहीं बनाए। ससुराल वाले इलाज के नाम पर पांच लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। ससुराल वालों ने मारपीट कर घर से निकाल भी दिया है।
Husband- Wife Story: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पति-पत्नी के रिश्तों को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पत्नी ने अपने पति पर शादी के करीब दो साल तक शारीरिक संबंध नहीं बनाने और जांच के लिए डॉक्टर के मांगने पर स्पर्म सैंपल भी न दे पाने का आरोप लगाया है। यही नहीं महिला का कहना है कि पति से जब कभी इस बारे में बात की तो दवा का कोर्स चलने की बात कहकर उसने दूरी बनाए रखी। बाद में जब उसने ठीक से इलाज कराने की बात कही तो सास, देवर और ससुराल के अन्य लोग गाली-गलौज और मारपीट पर उतर आए। वे पति के इलाज के नाम पर पांच लाख रुपयों की मांग करने लगे। इनकार और विरोध करने पर उन्होंने मारपीट कर घर से निकाल दिया।
30 वर्षीय महिला ने इन शिकायतों के साथ पति और ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया है। महिला की शादी 19 नवंबर 2021 को लखनऊ के महानगर क्षेत्र निवासी युवक से हुई थी। उसका आरोप है कि शादी में 10 से 15 लाख रुपये खर्च होने के बावजूद ससुराल पहुंचने के बाद से ही उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। पति ने शादी के बाद से ही दूरी बनाए रखी। वह हमेशा इलाज का हवाला देकर दूरी बनाते रहे। करीब दो साल तक उनके बीच शारीरिक संबंध नहीं हुआ। जब उसने इलाज कराने की बात कही तो सास, देवर और अन्य परिवाजन गाली-गलौज और मारपीट पर उतर आए। आरोप है कि देवर ने पांच लाख रुपये मायके से लाने का दबाव बनाया। यही नहीं उसने जान से मारने की धमकी भी दी।
डॉक्टर को नहीं दे सका स्पर्म सैंपल
पीड़िता के अनुसार, सितंबर 2025 में पति को इलाज के लिए लखनऊ के एक निजी अस्पताल ले जाया गया था। वहां डॉक्टर ने जांच के लिए उनका स्पर्म सैंपल मांगा, लेकिन वह सैंपल नहीं दे सके और अस्पताल से चले गए। इस घटना के बाद भी ससुराल पक्ष का व्यवहार नहीं बदला। आरोप है कि 19 जून 2026 को मायके पक्ष के लोग समझौते के लिए पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई। ससुरालवालों ने सभी को घर से भगा दिया।
क्या बोली पुलिस
इस मामले में पूछे जाने पर गोरखनाथ थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि महिला की तहरीर पर पति, सास, देवर, ननद समेत पांच लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पत्नी ने पति और अपने ससुराल के लोगों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सभी आरोपों और पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य और सबूत सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें