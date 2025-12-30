Hindustan Hindi News
VIDEO: पति फरार, प्रेमिका की आई शामत! पत्नी ने सरेराह युवती को जूतों से पीटा

आगरा में एक हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब प्रेमिका के साथ घूम रहे पति को पत्नी ने रंगे हाथों पकड़ लिया। पत्नी को देखते ही पति मौके से फरार हो गया, लेकिन उसकी प्रेमिका पत्नी के गुस्से का शिकार बन गई। सरेराह युवती को बाल पकड़कर घसीटा और जूतों से पीट दिया।

Dec 30, 2025 11:30 am ISTPawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान संवाद, आगरा
यूपी के आगरा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां प्रेमिका के साथ घूम रहे पति को पत्नी ने रंगे हाथों दबोच लिया। वहीं, पत्नी को देख पति फरार हो गया। लेकिन प्रेमिका की शामत आ गई। पत्नी ने उसे बाल पकड़कर घसीटा और जूतों से पीट दिया। यहां तक कि उसे गालियां भी दी। वहीं, इस घटना से मौके पर भीड़ जमा हो गई। लेकिन सब तमाशा देखते रहे। मारपीट की शिकार युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। हालांकि इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसकी पुष्टि लाइव हिन्दुस्तान नहीं करता है।

ये मामला एत्मादपुर के कुबेरपुर चौराहे का है। सोमवार को यहां का एक वीडियो वायरल हुआ। जिसमें एक युवती को बाल पकड़ कर पीटा जा रहा है। वह बचाव के लिए आवाज लगा रही है। उसके मुंह से खून निकल रहा है। इस युवती को पीटने वाली महिला का आरोप है कि पति उसे लंबे समय से उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। पति के प्रेम संबंधों के चलते उसका वैवाहिक जीवन पूरी तरह बर्बाद हो गया। इस कारण वह पिछले कई महीनों से मायके में रहने को मजबूर है।

पत्नी को देख फरार हुआ पति

महिला के अनुसार रविवार को वह अपनी बहन और दो मासूम बच्चों के साथ कुबेरपुर चौराहे पहुंची थी। उसने पति को कथित प्रेमिका के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। पत्नी को देखते ही पति मौके से फरार हो गया। जबकि उसकी प्रेमिका को पत्नी के आक्रोश का सामना करना पड़ा। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि पति की प्रेमिका का आपराधिक इतिहास रहा है। घटना के दौरान कुबेरपुर चौराहे पर काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। बड़ी संख्या में लोग तमाशबीन बने रहे। यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। इधर इस मामले में मारपीट की शिकार युवती ने थाना एत्मादपुर में मुकदमा दर्ज कराया है।

