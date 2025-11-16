Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsHundreds of suspected outsiders were found in Mahoba and VDO was suspended
यूपी के इस जिले में सैकड़ों बाहरी संदिग्धों को बसाने का पर्दाफाश, VDO सस्पेंड; लेखपाल पर लटकी तलवार

संक्षेप: यूपी के महोबा जिले में सैकड़ों बाहरी संदिग्ध लोगों को अवैध तरीके से बसाने का मामला सामने आया है। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित कर दिया है, जबकि लेखपाल की भूमिका संदिग्ध पाई गई है।

Sun, 16 Nov 2025 04:28 PMPawan Kumar Sharma वार्ता, महोबा
उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां सैकड़ों की संख्या में बाहरी संदिग्ध लोगों को अवैधानिक तरीके से बसाने एवं उनके निवास प्रमाण पत्र जारी किये जाने के एक गंभीर मामले का पर्दाफाश होने पर हड़कंप मच गया है। वहीं, इस मामले में प्राथमिक जांच पड़ताल में एक ग्राम विकास अधिकारी की संलिप्तता पाए जाने पर उसे निलंबित कर दिया गया है। जबकि इसमें शामिल राजस्व विभाग के लेखपाल की भूमिका संदिग्ध मान सघन पड़ताल शुरू की गयी है।

कुलपहाड़ तहसील क्षेत्र के बेलाताल में पिछले कुछ दिनों में देखते ही देखते करीब 400 प्रवासियों की एक नई बस्ती बस जाने पर इन संदिग्ध लोगों की गतिविधियों से चिंतित ग्रामीणों ने पिछले दिनों इसकी शिकायत पुलिस ओर प्रशासन से की थी। जिसके बाद पुलिस तत्काल कार्रवाई करने मौके पर पहुंची। बाद में उन्हें आदिवासी कबीला का बताते हुए अपने पल्ला झाड़ लिया। लेकिन विश्व हिन्दू परिषद समेत विभिन्न हिन्दू वादी संगठन प्रकरण में सक्रिय हो गए। विभाग संगठन मंत्री मयंक तिवारी ने बताया की बेलाताल में आकर बसे उक्त बाहरी संदिग्ध लोगों की भाषा ओर बोलचाल बांग्लादेशी या रोहिंग्या जैसी होने के कारण संगठन द्वारा ज्ञापन सौंप कर चिंता व्यक्त की गयी। जिसे जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया ओर प्रवासियों के विषय में सघन पड़ताल शुरू कराई गयी।

प्रवासियों के बनाए गये निवास प्रमाण पत्र

जांच में हाल के दिनों में ही इनके स्थानीय स्तर पर योजनाबद्ध तरीके से उन्हें स्थानीय निवासी बनाये जाने के लिए निवास प्रमाण पत्र निर्गत होने ओर ग्राम पंचायत के परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज किये जाने के चल रहे षड्यंत्र का खुलासा हुआ है। बेलाताल में तैनात राजस्व विभाग के लेखपाल राम बाबू सिंह ओर ग्राम पंचायत के सचिव आमिर खान की भूमिका संदिग्ध पाई गयी है। जिला पंचायत राज अधिकारी चंद्र प्रकाश वर्मा ने परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज किए जाने की निर्धारित प्रक्रिया का दो अनुपालन न करने पर शनिवार को ग्राम सचिव आमिर खान को निलंबित भी कर दिया है।

दो महीने पहले सामने आया था मामला

कुलपहाड के उप जिलाधिकारी कार्यालय के सूत्रों ने बताया की कोई दो महीने पहले तत्कालीन जिलाधिकारी अनुराग प्रसाद के हस्ताक्षरों से निर्गत बेलाताल के प्रवासियों के निवास प्रमाण पत्रों के आवेदनों की जांच करके रिपोर्ट लेखपाल राम बाबू द्वारा दिए जाने की बात प्रकाश में आई है। आवश्यक अभिलेखों के बगैर स्वीकृत कराये गए सभी आवेदनो का पुनरीक्षण कराया जा रहा है। वहीं, बेलाताल पुलिस चौकी के इंचार्ज सुजीत जायसवाल ने बताया की पुलिस की जांच में बस्ती के लोगों ने पूर्व में वर्ष 2008 में निर्गत अपने आय, जाति, निवास के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये. जिन्हें लखनऊ के तहसीलदार मजिस्ट्रेट कार्यालय से जारी किया गया था। प्रमाण पत्रों में इन्हें नट बिरादरी का बताया गया है।

