हमने तैयार कर लिया है FIR का प्रारूप, SIR पर सपाइयों को BJP से सतर्क कर बोले अखिलेश यादव
सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट सूची में करोड़ों वोटों का अंतर है। अधिकारी और बीएलओ वही हैं, तो यह अंतर संदेश पैदा करने वाला है। चुनाव आयोग को बताना चाहिए सही सूची कौन सी है।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार हेराफेरी कर मतदाता सूची अपने हिसाब से बनाना चाहती है। पीडीए समाज का वोट काटकर अपना बढ़ाने की साजिश रच रही है। सरकार ने हर बूथ पर 200 वोट बढ़ाने का निर्देश दिए हैं। इसके लिए मनपंसद अधिकारी जिलों में भेजे जा रहे हैं। यह चुनाव आयोग की साख पर सवाल है। सपा मुखिया ने शनिवार को पार्टी मुख्यालय पर बातचीत में कहा कि पार्टी फर्जी और डुप्लीकेट मतदाता बनते हुए दिखाई देने पर एफआईआर कराएगी। बीएलए और बूथ प्रहरियों को इसके लिए एक प्रारूप दिया गया है। इसमें केवल नाम डाल कर एफआईआर कर देनी है।
सपा मुखिया ने आरोप लगाया कि राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग की मतदाता सूची में करोड़ों वोट का अंतर है। अधिकारी और बीएलओ वही हैं, तो यह अंतर संदेश पैदा करने वाला है। चुनाव आयोग को बताना चाहिए सही सूची कौन है। उन्होंने मतदाता सूची को आधार कार्ड से जोड़ने और आधारकार्ड मेटल का बनाने की मांग की।
उन्होंने मांग की कि बीएलए की उपस्थिति में नाम काटे जाएं और इसकी सूची चस्पा की जाए। उन्होंने विधानसभा उपचुनाव में रामपुर, कुंदरकी, मीरापुर, कटेहरी में हेराफेरी पर चुनाव को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची की यह प्रक्रिया एसआईआर नहीं एनआरसी है। सरकार बताए कि एसआईआर में कितने घुसपैठिए निकले।
सपा अध्यक्ष ने दो बीएलओ के परिजनों को सौंपी मदद
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुरादाबाद और देवरिया के मृतक बीएलओ के परिजनों को दो-दो लाख रुपये का चेक दिया। मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी के मुताबिक आत्महत्या करने मुरादाबाद के सर्वेश सिंह जाटव की पत्नी बबली देवी,बीएलओ सलेमपुर तहसील देवरिया के लेखपाल स्व. आशीष कुमार की पत्नी कंचन और रुद्रपुर पर तैनात बीएलओ स्व. जगदम्बा दुबे की पत्नी रंजू देवी को भी दो लाख का चेक दिया।