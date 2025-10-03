यूपी में मानवता शर्मसार: झांसी मेडिकल कॉलेज में महिला की लाश से हार चोरी, दो कर्मचारियों पर ऐक्शन

यूपी में एक बार फिर मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। झांसी मेडिकल कॉलेज में रखी महिला की लाश से हार चोरी हो गया। परिजनों के हंगामे के बाद वार्ड ब्वॉय को सस्पेंड कर दिया जबकि स्वीपर की सेवाएं समाप्त कर दी गईं।

अक्सर सुर्खियों में रहने वाले झांसी मेडिकल कॉलेज से शुक्रवार को मानवता को शर्मसार कर देने का मामला सामने आया है। यहां रखी एक महिला की लाश से सोने का हार चोरी हो गया। परिजनों ने हंगामा किया तो वार्ड ब्वॉय और महिला स्वीपर ने बेड के नीचे छिपाकर रखा गया हार सौंप दिया। सीएमएस ने वार्ड ब्वॉय को सस्पेंड करने के साथ ही महिला स्वीपर की सेवाएं समाप्त कर दी हैं।

प्रेमनगर थाना क्षेत्र के गांव सैंयर की रहने वाली समीक्षा यादव ने फांसी लगा ली थी। परिजन उसे मेडिकल कॉलेज लाए थे। यहां डॉक्टरों ने समीक्षा को मृत घोषित कर दिया। शव बेड पर ही रखा था। परिजनों के मुताबिक मायके और ससुराल वाले आपस में बातें कर रहे थे, तभी किसी ने शव से हार चुरा लिया। उन लोगों ने हंगामा शुरू किया तो अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। परिजनों ने पास में खड़े वार्ड ब्वॉय और महिला सफाई कर्मचारी पर हार चुराने का आरोप लगाया।