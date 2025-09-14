यूपी में मानवता शर्मसार: एक हफ्ते ही जिंदा बच्ची को दफनाया, रोने की आवाज सुन ग्रामीणों ने बुलाई पुलिस
शाहजहांपुर के जैतीपुर क्षेत्र से रविवार सुबह नदी किनारे मिट्टी के नीचे दबाई गई एक सप्ताह की बच्ची की हल्की-सी कराह ने न सिर्फ उसकी जिंदगी बचाई बल्कि समाज के सामने इंसानियत का काला चेहरा भी उजागर कर दिया।
शाहजहांपुर के जैतीपुर क्षेत्र से रविवार सुबह नदी किनारे मिट्टी के नीचे दबाई गई एक सप्ताह की बच्ची की हल्की-सी कराह ने न सिर्फ उसकी जिंदगी बचाई बल्कि समाज के सामने इंसानियत का काला चेहरा भी उजागर कर दिया। जैतीपुर के गौहावर गांव का बबलू रविवार सुबह टहलते हुए भुड़िया जाने वाले रास्ते पर निकला ही था कि कानों में मासूम की रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। संदेह हुआ तो वे आवाज की दिशा में बढ़े और जो दृश्य सामने था, वह दिल को छलनी करने वाला था। मिट्टी से एक नन्हा हाथ बाहर झांक रहा था। उस हाथ में गहरे जख्म थे और हाथ का पंजा जंगली जानवरों ने नोच लिया था। बबलू ने तुरंत ग्रामीणों को बुलाया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे एसआई इतेश तोमर ने मासूम को मिट्टी से बाहर निकाला। बच्ची की सांसें चल रही थीं लेकिन वह बेहद कमजोर दिख रही थी।
पुलिसकर्मी उसे अपनी गाड़ी से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तिलहर ले गए। डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची करीब एक सप्ताह की है, नाल कटा हुआ है और उसे नए कपड़े पहनाए गए थे। माथे पर टीका लगा था, मानो किसी ने उसे प्यार से सजाया हो और फिर उसी ने मिट्टी में दबा दिया। यह सोचकर ही लोगों और पुलिसवालों की रूह कांप उठी। जैतीपुर थाना प्रभारी गौरव त्यागी ने बताया कि चाइल्ड केयर विभाग को सूचना दी गई है। बच्ची को गंभीर हालत में शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। दोषियों की तलाश जारी है और घटना का जल्द खुलासा किया जाएगा।
शाहजहांपुर के एसपी सिटी देवेंद्र कुमार का कहना है कि बच्ची को मिट्टी में दबाने की सूचना मिली थी। सीएचसी से गंभीर हालत में बच्ची को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। उसके बारे में पता लगाया जा रहा है।