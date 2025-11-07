Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsHumanity shamed Aligarh Newborn thrown near pond body below torso and hands mauled by dogs
यूपी में मानवता शर्मसार: पोखर के पास फेंका नवजात, धड़ के नीचे का शरीर और हाथ कुत्तों ने नोंचा

संक्षेप: अलीगढ़ जिले के बन्नादेवी थाना क्षेत्र के नगला कलार में शुक्रवार को मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। यहां पोखर के पास किसी ने एक नवजात को फेंक दिया, जिसे कुत्ते नोंच रहे थे।

Fri, 7 Nov 2025 09:56 PMDinesh Rathour अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता
अलीगढ़ जिले के बन्नादेवी थाना क्षेत्र के नगला कलार में शुक्रवार को मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। यहां पोखर के पास किसी ने एक नवजात को फेंक दिया, जिसे कुत्ते नोंच रहे थे। उसके धड़ के नीचे का शरीर व एक हाथ नहीं था। इसे देख लोगों की रूह कांप गई। पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

यह घटना शुक्रवार शाम करीब चार बजे की है। नगला कलार इलाके में स्थित पोखर के पास कुछ कुत्ते शव को नोंच रहे थे। पास में मौजूद लोगों की उस पर नजर पड़ी तो होश उड़ गए। देखा तो नवजात के धड़ से नीचे का पूरा हिस्सा गायब था। एक हाथ भी नहीं था। लोगों की भीड़ जुट गई, जिसके बाद उसे गड्ढा खोदकर दफनाने की तैयारी होने लगी। इसी बीच सूचना पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। इंस्पेक्टर बन्नादेवी एसपी सिंह ने बताया कि कुछ घंटों पहले ही नवजात को फेंका गया है। उसे कुत्ते नोंच रहे थे। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके बाद ही स्पष्ट होगा कि बच्चे की मौत कब और किस वजह से हुई? साथ ही नवजात के फेंकने वाले की तलाश में आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं।

लड़का या लड़की, ये तक स्पष्ट नहीं...

नवजात के शव को देखकर हर किसी का दल दहल गया। पुलिस का मानना है कि या तो बच्चा मृत पैदा हुआ होगा या फिर किसी ने जानबूझकर उसे न अपनाते हुए फेंका है। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि कुछ घंटे पहले ही उसे फेंका गया। लेकिन, लोगों का कहना है कि चूंकि दोपहर में लोग मौजूद रहते हैं तो नवजात को फेंकना संभव नहीं है। ऐसे में या तो रात में या तड़के नवजात को फेंका गया है। चूंकि उसके धड़ का निचला हिस्सा कुत्तों ने नोंच लिया था तो ये भी स्पष्ट नहीं हो सका कि वह लड़का था या लड़की? ये भी पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

Aligarh News UP Police Up Latest News
