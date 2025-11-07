यूपी में मानवता शर्मसार: पोखर के पास फेंका नवजात, धड़ के नीचे का शरीर और हाथ कुत्तों ने नोंचा

संक्षेप: अलीगढ़ जिले के बन्नादेवी थाना क्षेत्र के नगला कलार में शुक्रवार को मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। यहां पोखर के पास किसी ने एक नवजात को फेंक दिया, जिसे कुत्ते नोंच रहे थे।

अलीगढ़ जिले के बन्नादेवी थाना क्षेत्र के नगला कलार में शुक्रवार को मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। यहां पोखर के पास किसी ने एक नवजात को फेंक दिया, जिसे कुत्ते नोंच रहे थे। उसके धड़ के नीचे का शरीर व एक हाथ नहीं था। इसे देख लोगों की रूह कांप गई। पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

यह घटना शुक्रवार शाम करीब चार बजे की है। नगला कलार इलाके में स्थित पोखर के पास कुछ कुत्ते शव को नोंच रहे थे। पास में मौजूद लोगों की उस पर नजर पड़ी तो होश उड़ गए। देखा तो नवजात के धड़ से नीचे का पूरा हिस्सा गायब था। एक हाथ भी नहीं था। लोगों की भीड़ जुट गई, जिसके बाद उसे गड्ढा खोदकर दफनाने की तैयारी होने लगी। इसी बीच सूचना पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। इंस्पेक्टर बन्नादेवी एसपी सिंह ने बताया कि कुछ घंटों पहले ही नवजात को फेंका गया है। उसे कुत्ते नोंच रहे थे। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके बाद ही स्पष्ट होगा कि बच्चे की मौत कब और किस वजह से हुई? साथ ही नवजात के फेंकने वाले की तलाश में आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं।