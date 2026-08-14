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नौकरी के नाम पर मानव तस्करी, लालच देकर छत्तीसगढ़ से लाई जाती थीं बच्चियां, गिरोह के पांच गिरफ्तार

By Dinesh Rathour
अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता
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यूपी पुलिस ने नौकरी के नाम पर मानव तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह छत्तीसगढ़ से बच्चियों को लाकर यूपी में बेचती थी। उन्हें नौकरी और पढ़ाई का लालच दिया जाता था।  इस मामले में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। 

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अलीगढ़ पुलिस ने पकड़ा मानव तस्करी गिरोह

Aligarh News: यूपी के अलीगढ़ में यूपी पुलिस ने मानव तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह की सरगना प्रयागराज की एक महिला है, जो छत्तीसगढ़ से बेसहारा बच्चियों को पढ़ाई और नौकरी का लालच देकर लाती थी और उन्हें गोंडा के एक व्यक्ति के माध्यम से अलीगढ़ व आसपास के इलाकों में मोटे दामों पर बेचती थी। पुलिस ने तीन बच्चियों को रेस्क्यू भी किया है। पकड़े गए लोगों में तीनों खरीदार भी शामिल हैं।

एसपी देहात मनीष कुमार मिश्र ने शुक्रवार को पुलिस लाइन में प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि सात अगस्त को पीआरवी से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बच्ची को किसी ने टप्पल क्षेत्र के मौर गांव में बेच दिया है। इस पर सीओ खैर अभिषेक कुमार पटेल के नेतृत्व में ऑपरेशन स्माइल के तहत टप्पल थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार शर्मा व थानाध्यक्ष एएचटी की टीमें गठित की गईं। पुलिस ने तत्काल पीड़िता को बरामद कर लिया। उससे पूछताछ में सामने आया कि प्रयागराज जिले के थाना सराय इनायत क्षेत्र के गांव पहाड़ीपुर निवासी बबीता उर्फ चाची पत्नी रामबाली यादव छत्तीसगढ़ राज्य से बेसहारा व आर्थिक रूप से कमजोर बालिकाओं और महिलाओं को पढ़ाई-लिखाई, आर्थिक सहायता का लालच देकर अपने प्रभाव में लेती थी।

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पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजा

फिर उन्हें अलीगढ़ लाकर गोंडा क्षेत्र के इगलास रोड ढांड महावीर गैराज निवासी सुखाराम उर्फ सूखा उर्फ महावीर फौजदार पुत्र महेंद्र सिंह को बेच देती थी। सुखाराम मूलरूप से राजस्थान के डींग जिले के थाना जनूथर क्षेत्र के गांव मौरोली का रहने वाला है। सुखाराम उन बेसहारा बच्चियों को अलीगढ़ व सीमावर्ती क्षेत्रों में मोटे पैसे लेकर बेच देता था। पुलिस ने दोनों के अलावा गांव मौर के विनोद पुत्र छोटे सिंह, गोंडा क्षेत्र निवासी बबलू पुत्र कालीचरण, गोंडा के ही राना बरौला निवासी ओमपाल सिंह पुत्र चंद्रभान सिंह को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने बच्चियों को खरीदा था। पांचों आरोपियों को न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया गया।

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‘चाची’ ने फैला रखा था जाल, 50 हजार से एक लाख में बिकती थीं बच्चियां

एक डरी-सहमी 16 साल की लड़की का मोबाइल से किया गया फोन। ‘मुझे शादी के नाम पर बेच दिया है। यहां बंधक बनाकर रखा है।’ बस इसी एक लाइन ने पुलिस को छत्तीसगढ़ से राजस्थान तक फैले एक शातिर मानव तस्करी गिरोह तक पहुंचा दिया। पुलिस ने जिस गिरोह का पर्दाफाश किया है, उसकी सरगना 45 साल की बबीता उर्फ चाची है। उसी ने पूरा जाल फैला रखा था। वह वर्षों से गरीब घरों की बेटियों को ‘पढ़ाई-लिखाई और नौकरी’ का सपना दिखाकर घर से निकालती थी और फिर उन्हें 50 हजार से एक लाख रुपये में बेच देती थी। इस गिरोह में खरीददार भी शामिल थे, जो इन बच्चियों को ‘पत्नी’ बनाकर रखने के लिए खरीदते थे।

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परिजनों को विश्वास में लेता था गिरोह

पुलिस के अनुसार बबीता उर्फ चाची छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य और गरीब इलाकों में टारगेट ढूंढती थी। उसका तरीका एकदम फिक्स था। वह उन घरों में जाती थी, जहां माता-पिता आर्थिक तंगी से जूझ रहे हों या बेटी स्कूल न जा रही हो। मीठी-मीठी बातों से परिजनों को विश्वास में लेती। कहती, ‘मैं शहर में दीदी हूं। आपकी बेटी को पढ़ाऊंगी-लिखाऊंगी, सिलाई-कढ़ाई सिखाऊंगी। हर महीने घर पैसे भी भेजूंगी।’ भोले-भाले परिजन बेटी के भविष्य के सपने में फंस जाते। बबीता फिर बच्चियों को बहला-फुसलाकर ट्रेन में बैठाकर अलीगढ़ ले आती। यहां गोंडा क्षेत्र के सुखाराम उर्फ सूखा उर्फ महावीर फौजदार को सौंप देती। सुखाराम ने नाम बदलकर अलीगढ़ में पहचान छिपा रखी थी। यहां उसकी रिश्तेदारी भी है। जांच में पता चला है कि सुखाराम की पत्नी भी इस काम में शामिल थी। दोनों मिलकर बच्चियों को बेचने का काम करते थे।

‘कीमत’ तय होती थी उम्र और सूरत से

गिरोह में बच्चियों की कीमत फिक्स थी। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार मौर गांव से बरामद हुई 16 साल की लड़की को करीब 4-5 महीने पहले रायपुर रेलवे स्टेशन से बहला-फुसलाकर लाया गया था। उसे 70 हजार रुपये में टप्पल के मौर गांव निवासी विनोद पुत्र छोटे सिंह को बेचा गया था। इसी तरह राना बरौला निवासी ओमपाल सिंह पुत्र चंद्रभान ने भी करीब 5 महीने पहले 50 हजार रुपये में एक लड़की खरीदी थी। उसे भी बबीता छत्तीसगढ़ से लाई थी। तीसरा खरीददार बबलू पुत्र कालीचरण है। उसने पहले एक अन्य लड़की को 80 हजार रुपये में खरीदा था। उसे 4-5 दिन अपने पास रखा। फिर कहा ‘पसंद नहीं आ रही’ और उसे वापस कर दिया। इसके बाद बबीता ने उसे तीसरी लड़की की फोटो भेजी थी। पुलिस ने सौदा होने से पहले ही उस तीसरी बच्ची को बबीता के पास से बरामद कर लिया। जिस लड़की को बबलू ने लौटा दिया था, पुलिस अब उसकी तलाश कर रही है। आशंका है कि उसे भी कहीं और बेच दिया गया हो।

बंधक बनाकर रखते थे, मोबाइल छीन लेते थे

रेस्क्यू हुई बच्चियों ने बताया कि उन्हें यहां लाकर बंधक बनाकर रखा जाता था। मोबाइल छीन लिए जाते थे। घर बात नहीं करने दी जाती थी। मौर गांव वाली लड़की के हाथ किसी तरह एक मोबाइल लग गया। उसने हिम्मत करके 112 पर कॉल किया और अपनी आपबीती बताई। इसी कॉल के बाद पीआरवी हरकत में आई। जब उससे गहनता से पूछताछ की तो एक-एक करके परतें खुलती चली गईं। बबीता से लेकर सुखाराम, विनोद, ओमपाल और बबलू तक सभी के नाम सामने आए। आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो, बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है।

पांच साल पुराना रैकेट, कई राज्यों तक कनेक्शन

पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि यह गिरोह पिछले पांच सालों से सक्रिय था। इसके तार छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तरांचल तक जुड़े हैं। अब तक कई बच्चियों को शादी के नाम पर बेचा जा चुका है। लेकिन, पीड़ितों के सामने न ने के कारण केस दर्ज नहीं हो पाया। पूछताछ में बबलू ने यह भी बताया कि आरोपी एक महिला को भी लेकर आए थे, जिसे बेचना था और उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था। हालांकि पुलिस अभी इस दावे की पुष्टि नहीं कर पाई है।

फोन में रिकॉर्ड व चैट कर दिए डिलीट

गिरोह काफी शातिर था। सबूत मिटाने के लिए आरोपी आपस में फोन पर बात करने के बाद रिकॉर्ड और चैट डिलीट कर देते थे। इसी वजह से अब तक पुलिस के हाथ ज्यादा सुराग नहीं लगे थे। फिलहाल पुलिस ने तीनों रेस्क्यू की गई बच्चियों को वन स्टॉप सेंटर में भेज दिया है। वहां उनका मेडिकल और काउंसलिंग कराई जा रही है। मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने के बाद उन्हें उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। एएचटी टीम छत्तीसगढ़ पुलिस के संपर्क में है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि अब तक कितनी बच्चियों को इस गिरोह ने बेचा है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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