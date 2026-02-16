Hindustan Hindi News
विदेश में बैठे साइबर ठगों के जरिए मानव तस्करी, मुंबई और कुशीनगर से एक-एक आरोपी गिरफ्तार

Feb 16, 2026 11:10 pm ISTAjay Singh संवाददाता, बलरामपुर
शोयब ने आरोप लगाया कि उसके साथ धोखाधड़ी करते हुए थाईलैंड में मोटी पगार के नाम पर नौकरी दिलाने के नाम पर बेच दिया गया था। पीड़ित की तहरीर पर थाना तुलसीपुर में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही थी। पीड़ित शोयब का आरोप था कि वर्ष 2023 में रोजगार की तलाश में वह मुंबई गया था।

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले की पुलिस ने विदेशों में बैठे साइबर ठगों के जरिये मानव तस्करी के आरोप में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें पुलिस ने एक को मुंबई तो दूसरे को कुशीनगर से पकड़ा है। खुलासा हुआ है कि दोनों आरोपी लोगों को मोटी पगार का झांसा देकर विदेशी साइबर ठगों के हाथ भेज दिया करते थे। वहां इन्हें बंधक बनाकर यातनाएं दी जाती थीं। साथ ही साइबर क्राइम कराया जाता था। इस गिरोह का भंडाफोड़ तब हुआ जब तुलसीपुर निवासी एक व्यक्ति ने तीन लोगों के विरुद्ध मोटी पगार का लालच देकर थाईलैंड में बेचने और लावोस नामक देश में ले जाकर साइबर फ्राड कराने सम्बन्धित रिपोर्ट दर्ज कराई।

मामला थाना तुलसीपुर क्षेत्र के नयानगर बाजार निवासी पीड़ित शोयब से जुड़ा हुआ है। पीड़ित शोयब ने यह आरोप लगाया था कि उसके साथ धोखाधड़ी करते हुए थाईलैंड में मोटी पगार के नाम पर नौकरी दिलाने के नाम पर बेच दिया गया था। पीड़ित की तहरीर पर थाना तुलसीपुर में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही थी। पीड़ित शोयब का आरोप था कि वर्ष 2023 में रोजगार की तलाश में वह मुंबई गया था। वहां वह इन आर्बिट मॉल में एक आइस्क्रीम पार्लर पर काम कर रहा था। वेतन की उम्मीद मे उसने विदेश में नौकरी करने की योजना बनाई।

पीड़ित का आरोप है कि इस दौरान उसकी पहचान एक जावेद नामक व्यक्ति से हुई जिसने उसे फैजान नामक व्यक्ति से मिलवाया। फैजान ने अपने यूट्यूब चैनेल पर थाईलैंड में डाटाइंट्री ऑपरेटर की नौकरी का विज्ञापन दिखाया। पिड़ित के अनुसार फैजान व जावेद ने उसे थाईलैंड में मोटी रकम पर नौकरी दिलाने के नाम पर 60 हजार रुपये और उसके सभी दस्तावेज ले लिए थे। राम प्रवेश सिंह नाम व्यक्ति के माध्यम से उसे थाईलैंड भेज दिया गया था।

थाईलैंड पहुंचने के बाद पीड़ित शोयब को अवैध रूप से लावोस ले जाया गया, जहां राम प्रवेश सिंह ने उसे एक स्कैंडम कम्पाउंड में ढाई लाख रुपये में बेच दिया था। थाईलैंड में स्कैडम कम्पाउंड का मतलब धोखाधड़ी केन्द्र होता है। यहां पर शोयब से जबरन साइबर फ्राड कराया गया। विरोध करने पर उसे यातनाएं दी गईं। उसका मोबाइल फोन, पासपोर्ट व अन्य दस्तावेज छीन लिए गए। किसी तरह से वह भारतीय दूतावास की मदद से भारत पहुंचा था।

सक्रिय थी पुलिस टीम, कर ली गिरफ्तारी

इस घटना को लेकर एसपी विकास कुमार के नेतृत्व में खुलासे के लिए टीम का गठन किया गया था। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मुंबई व अन्य जगहों पर छापेमारी कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने अभियुक्त फैजान रजा पुत्र ताज मोहम्मद निवासी अमहवा थाना बखिरा जनपद संत कबीरनगर व राम प्रवेश सिंह पुत्र स्व कंचन सिंह निवासी कुशरहना थाना केराकत जनपद जौनपुर जो मौजूदा समय में रूम नम्बर 72 सी गली नवजीवन हाउसिंग सोसाइटी सिंह स्टेट समतानगर कांदवली मुंबई में रह रहा था को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को जेल रवाना कर दिया गया है।

क्या बोली पुलिस

बलरामपुर के एसपी विकास कुमार ने कहा कि पकड़े गए दोनों अभियुक्त मोटी पगार का लालच देकर लोगों को नौकरी का झांसा देते थे। युवकों का बैंकांक का टिकट बनवाते थे वहां से गोल्डन ट्रायंगल मार्ग के जरिये अवैध रूप से लावोस पहुंचाकर स्कैम कम्पाउंड में लोगों को ढाई लाख रुपये में बेच देते थे। युवकों को बंधक बनाकर उनसे साइबर फ्राड कराया जाता था। न करने पर उन्हें यातनाएं दी जाती थीं। इस गिरोह से जुड़े अन्य अभियुक्तों की तलाश की जा रही है।

