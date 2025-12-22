आपको फातिहा पढ़ने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे, कफ सिरप केस में योगी का सपा पर तीखा हमला

संक्षेप: उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार की कार्रवाई जब आगे बढ़ेगी तो बहुत सारे लोग वहां फातिहा पढ़ने जाएंगे लेकिन हम ऐसी कार्रवाई करेंगे कि किसी को फातिहा पढ़ने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। सीएम ने कहा कि इस मामले में 77 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जो भी अपराधी होगा वो बचने नहीं पाएगा।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कफ सिरप केस को लेकर सोमवार को विधानसभा में समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार की कार्रवाई जब आगे बढ़ेगी तो बहुत सारे लोग फातिहा पढ़ने जाएंगे वहां लेकिन हम ऐसी कार्रवाई करेंगे कि किसी को फातिहा पढ़ने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले में 77 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जो भी अपराधी होगा वो बचने नहीं पाएगा। सीएम योगी ने बताया कि इस मामले में प्रदेश के आईजी लॉ एंड आर्डर की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है। हमारी कार्रवाई लगातार चल रही है। इस मामले में जो भी अपराधी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। सीएम योगी ने सपा पर इस मामले में गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे संबंधित एक भी मौत का मामला उत्तर प्रदेश में सामने नहीं आया है। कार्रवाई हमारी सरकार ने की है। सपा की सरकार ने लाइसेंस देने का काम किया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सीएम योगी ने कहा कि जिस कोडीनयुक्त कफ सिरप की बात की जा रही है उसका उत्पादन उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो उसका आवंटन करता है। कफ सिरप से जुड़े हुए स्टॉकिस्ट और होल सेलर्स द्वारा जो उत्तर प्रदेश के बाहर गैरकानूनी डायवर्जन किया गया है उसके खिलाफ यूपी में कार्रवाई की जा रही है। यूपी के बाहर के कुछ राज्यों में मौत के प्रकरण आए हैं। यूपी में यह प्रतिबंधित है। यूपी में इस मामले में एफएसडीए विभाग ने काफी पहले से अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया था। 332 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की थी। 136 फर्मों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। कुछ ने अदालत की शरण ली थी जहां से अंतत:कोर्ट ने यूपी सरकार की कार्रवाई को सही माना।

कफ सिरप केस में अब तक हुई कार्रवाईयों का उल्लेख करते हुए सीएम योगी ने इस मामले से जुड़ी कुछ प्रमुख फर्मों और आरोपियों का नाम भी लिया। सीएम ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ हमने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है जिसमें 10 से 20 साल तक की सजा का प्रावधान है। सीएम ने कहा कि यूपी में कफ सिरप के एक हजार से अधिक नमूने अलग-अलग स्थानों से लिए गए हैं।